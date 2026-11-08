Des boîtes de soupe peuvent gonfler et se rompre : un rappel lancé au Royaume-Uni

Une boîte de conserve peut-elle devenir dangereuse avant même son ouverture ? C’est le risque signalé par les autorités britanniques dans un rappel publié le 6 novembre 2026. Le fabricant Baxters retire un lot de sa soupe de poisson Chef Selections Cullen Skink, à la suite d’un défaut de fabrication susceptible de provoquer une altération du produit et le gonflement des boîtes.

La Food Standards Agency britannique précise que les conserves pourraient même se rompre. Elle demande aux consommateurs concernés de ne pas manger la soupe, mais également de ne pas ouvrir la boîte.

Un seul lot identifié

Le rappel vise les boîtes de 400 grammes de Baxters Chef Selections Cullen Skink portant le code de lot L07XC et une date de durabilité minimale fixée à avril 2029. Le produit est une soupe écossaise à base de haddock fumé.

Selon l’alerte officielle, le défaut pourrait provoquer une odeur ou une saveur désagréable, un gonflement et, dans certains cas, une rupture de la conserve. Il ne s’agit donc pas simplement d’un problème d’étiquetage ou d’un changement de recette.

Les personnes possédant une boîte concernée sont invitées à la placer entière, sans l’ouvrir, dans un sac, puis à la jeter dans une poubelle extérieure. Le fabricant propose un remplacement par son service clients. The Independent rapportait le 7 novembre que des enseignes comme Tesco, Sainsbury’s et Waitrose avaient commercialisé le produit.

Une alerte britannique, pas un rappel français annoncé

La notification officielle consultée concerne l’Angleterre et le pays de Galles. Elle ne permet pas d’affirmer qu’un lot identique a été commercialisé en France, ni qu’un rappel français a été décidé. Pour les consommateurs français ayant acheté ce produit au Royaume-Uni ou l’ayant reçu de l’étranger, les références exactes du lot restent le premier élément à vérifier.

Le cas illustre une règle de prudence plus générale : une conserve anormalement gonflée, déformée ou qui fuit ne doit pas être goûtée pour vérifier si elle est encore consommable. Mais les consignes particulières de destruction et de remplacement mentionnées ici sont celles de Baxters et de l’autorité britannique pour ce lot précis.

Les avis officiels de rappel précisent habituellement la marque, le poids, le numéro de lot et la date concernée. Ces détails évitent de confondre un produit effectivement rappelé avec toutes les références d’une même marque.