Un livret britannique promet 5,3 % : la condition qui change tout pour les épargnants

La société britannique Nationwide a lancé le 7 novembre une offre d’épargne rémunérée à 5,3 % pendant trente mois. Ce taux séduisant s’accompagne d’une immobilisation des fonds et de critères d’accès stricts. Il ne s’agit pas d’un livret français accessible à tous.

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La Rédaction
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Un livret britannique promet 5,3 % : la condition qui change tout pour les épargnants © Social Mag
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Un taux de 5,3 % peut attirer l’attention des épargnants, surtout lorsqu’il est annoncé par un établissement connu. Au Royaume-Uni, Nationwide a lancé le 7 novembre 2026 un produit d’épargne à taux fixe de 5,3 % sur trente mois. Mais cette rémunération s’accompagne de restrictions importantes.

Selon les conditions détaillées par The Guardian le 7 novembre, l’offre est réservée aux membres éligibles de Nationwide. Elle permet de placer entre une livre sterling et 10 000 livres, mais l’argent ne peut pas être retiré librement avant l’échéance.

Un rendement élevé, en échange d’une longue immobilisation

Le produit, baptisé Member Exclusive Bond, garantit son taux pendant deux ans et demi. Pour le plafond de 10 000 livres, l’établissement annonce un gain total de 1 381 livres à l’échéance, selon les modalités de calcul du produit.

Le point essentiel est la disponibilité de l’argent. Un compte bloqué trente mois ne remplit pas la même fonction qu’une épargne de précaution destinée à payer une réparation automobile, une facture imprévue ou une dépense de santé. Le rendement affiché ne suffit donc pas à apprécier l’intérêt d’un placement.

Les versements sont en outre limités aux quatorze premiers jours suivant l’ouverture. L’accès est conditionné à la détention préalable d’un compte admissible chez Nationwide ou Virgin Money depuis au moins le 2 novembre 2026. L’offre s’adresse aux personnes âgées d’au moins seize ans répondant aux critères de l’établissement.

Pourquoi ce taux ne se compare pas directement au Livret A

Ce produit britannique est libellé en livres sterling et soumis aux règles de son marché. Il ne constitue pas une nouvelle offre réglementée en France. Un résident français ne peut pas présumer de son éligibilité, ni comparer son taux brut avec celui d’un livret français sans tenir compte de la fiscalité, de la liquidité et du risque de change éventuel.

Le taux fixe protège le rendement contractuel contre une baisse ultérieure des taux, mais empêche aussi de profiter automatiquement d’une meilleure offre si les conditions du marché changent. Le choix dépend donc de l’horizon du ménage et de sa capacité à se passer de cette somme pendant trente mois.

Pour les familles, l’enseignement est simple : avant de privilégier un pourcentage spectaculaire, vérifier la durée de blocage, les conditions d’accès, le plafond et le montant réellement récupérable à l’échéance. C’est souvent dans ces détails que se joue la différence entre une bonne rémunération et un placement inadapté.

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