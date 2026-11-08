Huile d’olive : l’Espagne bloque 12 % de sa production, faut-il acheter maintenant ?

Une décision espagnole pourrait peser sur le marché européen de l’huile d’olive, mais elle ne permet pas de prédire le prix de la prochaine bouteille achetée en France. Depuis le 6 novembre 2026, les moulins doivent mettre de côté 12 % de leur production déclarée à partir de novembre.

La mesure figure dans une résolution publiée au Bulletin officiel espagnol. Elle concerne la campagne 2026-2027. Les quantités produites et déclarées en octobre ne sont pas soumises à ce retrait. L’huile réservée doit rester hors du marché jusqu’au 30 septembre 2027.

Pourquoi stocker de l’huile alors que la récolte s’annonce abondante ?

Le mécanisme vise à limiter temporairement l’offre commercialisée pour éviter une pression excessive sur les cours payés aux producteurs. L’Espagne anticipe une récolte d’environ 1,6 million de tonnes, supérieure à celle de la campagne précédente. La quantité immobilisée n’est pas détruite : les moulins la conservent dans leurs installations ou chez un tiers.

Il ne s’agit donc ni d’un rappel sanitaire, ni d’une interdiction de vente dans les supermarchés. Les bouteilles déjà présentes dans les circuits de distribution restent commercialisables. Le dispositif concerne la production nouvelle déclarée par les moulins, et non les stocks détenus par les particuliers.

Ce que cela change pour les courses en France

Les prix en rayon ne suivent pas immédiatement les prix à la production. Entre les deux interviennent les contrats d’approvisionnement, les stocks des importateurs, les frais de transport, le conditionnement et les marges commerciales. Un retrait partiel peut soutenir les cours espagnols, mais aucune hausse précise en France ne peut être déduite de la décision.

Avant d’acheter plusieurs bouteilles par précaution, mieux vaut comparer le prix au litre, la catégorie de l’huile et l’origine indiquée sur l’étiquette. Une huile vierge extra, une huile vierge et un mélange d’origines européennes ne sont pas des produits identiques. Une promotion ponctuelle n’annonce pas nécessairement une baisse durable du marché.

Le pourcentage de retrait pourra être réexaminé au cours de la campagne. Pour les ménages, le véritable indicateur sera l’évolution des prix effectivement affichés en magasin au fil des prochaines semaines, et non le seul volume placé en réserve.