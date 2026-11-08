Coincés une heure à 85 m de haut dans le froid et la nuit, les passagers d’un manège reçoivent 100 € : « c’est une insulte »

Samedi 31 octobre 2026, en soirée, une panne technique a immobilisé l’attraction « L’Aeronaut » à la foire d’automne de Bâle, en Suisse. Ce carrousel géant, qui hisse ses occupants installés dans des chaises suspendues jusqu’à 85 mètres de hauteur, est resté bloqué tout en haut pendant près d’une heure.

Les passagers se sont retrouvés coincés peu après 23 h et n’ont retrouvé la terre ferme qu’à 0 h 15. Tous sont redescendus sains et saufs une fois la panne résolue.

Parmi eux, Névio, un passager, vivait l’incident avec un groupe d’amis. Il raconte qu’il faisait partie des victimes, que le groupe est resté coincé peu après 23 h et qu’ils n’ont retrouvé la terre ferme qu’à 0 h 15. Dans un premier temps, la bande de copains a pris la chose avec détachement, allant jusqu’à filmer des vidéos pour immortaliser l’imprévu.

L’ambiance a fini par changer. Avec le temps qui s’étirait, le doute s’est installé. « Vais-je rentrer vivant à la maison ? Est-ce que les employés savent seulement ce qu’ils font ? », s’est demandé Névio, selon des propos rapportés par le média suisse 20 Minuten. Certains passagers, ajoute-t-il, semblaient complètement dépassés et ne savaient pas comment réagir.

Contacté par 20 Minuten, l’exploitant assure n’avoir rien fait d’autre que suivre le protocole d’évacuation prévu pour ce type de situation. Une version que nuance la police cantonale de Bâle-Ville : ni ses agents ni les pompiers n’ont eu à participer à l’évacuation, contrairement à ce que la déclaration de l’exploitant pourrait laisser entendre.

En guise de compensation, chaque passager a reçu 100 francs. Les pièces défectueuses ont depuis été remplacées et l’attraction peut de nouveau accueillir du public.

Un tour sur l’Aeronaut coûte 10 francs.