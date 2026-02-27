Ils paient trop sans le savoir : ce seuil 2026 qui peut alléger la taxe foncière

L’annonce récente sur la taxe foncière pour l’année 2026 intéresse tout particulièrement les seniors âgés de 65 à 75 ans. Un abattement fiscal prévu dans la nouvelle loi pourrait réduire sensiblement leur facture. Face à des prélèvements qui n’ont cessé d’augmenter ces dernières années, cette mesure représente une bonne nouvelle pour les retraités propriétaires de leur résidence principale.

Ce qui change et ce que ça va peser

Les retraités entre 65 et 75 ans peuvent également bénéficier d’un allègement fiscal de 100 € sur leur taxe foncière, à condition que leurs revenus fiscaux restent en dessous de certains plafonds. Cette mesure s’inscrit dans une réforme plus large visant à alléger certaines charges pour les retraités. Les bénéficiaires de l’ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées) ou de l’ASI (Allocation supplémentaire d’invalidité) seront, eux, totalement exonérés de cette taxe, sans condition de revenu.

Un autre point important : les personnes âgées d’au moins 75 ans peuvent être exonérées totalement si leur revenu fiscal de référence (RFR) respecte les limites légales. Sachant qu’une taxe peut parfois dépasser 50 % des revenus d’un individu, ces dispositifs peuvent vraiment soulager. L’administration appliquera normalement ces abattements d’office si elle dispose des informations nécessaires, mais des erreurs peuvent survenir, et il faudra alors déposer une réclamation.

Qui est concerné et quelles sont les conditions

Les conditions d’éligibilité sont précises. D’après Notre Temps, pour profiter de l’abattement, il faut être propriétaire de son logement au 1er janvier 2025 et l’utiliser comme résidence principale. Il faut aussi appartenir à la tranche d’âge indiquée ou vivre avec un conjoint qui a au moins 65 ans. Le RFR 2024 devra en outre être inférieur aux plafonds fixés par le Code général des impôts, notamment 12 679 € pour une part en métropole.

Les seniors qui résident en EHPAD conservent aussi cet avantage pour leur ancienne résidence principale, même si elle est inoccupée. Si la propriété est en indivision, l’abattement ne s’applique que sur la quote‑part correspondant au senior éligible. Les usufruitiers peuvent également demander cet allègement fiscal.

Plafonds du RFR et différences selon les territoires

Les plafonds du revenu fiscal de référence (RFR) déterminent l’éligibilité. Pour 2025, ils sont fixés à 12 679 € pour une part, 16 065 € pour une part et demie, et 19 451 € pour deux parts en métropole, avec des majorations pour les demi-parts supplémentaires. Dans les territoires ultramarins, les montants diffèrent : notamment 15 409 € pour une part en Guyane et Mayotte, et 17 530 € pour une part et demie. Ces chiffres servent aussi de référence pour l’exonération des plus de 75 ans et pour certaines exonérations liées au handicap.