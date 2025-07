Découvrez comment les seniors peuvent alléger leur taxe foncière

Une mise à jour récente de la loi de finances a instauré une mesure fiscale qui pourrait offrir un vrai coup de pouce à beaucoup de foyers en France. Visant surtout les seniors et les personnes handicapées, cette initiative leur permet de bénéficier d’un avantage de taille dans le calcul de leur taxe foncière. Alors que le coût de la vie grimpe, ce changement pourrait vraiment soulager ceux qui peinent à boucler leurs fins de mois.

Comprendre la taxe foncière

La taxe foncière représente une part importante des contributions locales en France et impacte directement le budget des propriétaires. Ces dernières années, son montant moyen a fait un bond, atteignant 1 034 € il y a deux ans d’après les données officielles. On s’attend à une progression de 1,7 % en 2025. Par ailleurs, les municipalités peuvent ajuster ce taux minimal, ce qui vient parfois grever davantage la facture pour les contribuables.

Qui peut bénéficier des exonérations ?

Les titulaires de l’Aspa ainsi que les propriétaires qui bénéficient de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) sont entièrement exonérés de la taxe foncière. En plus, les seniors de plus de 75 ans et les bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés (AAH) peuvent aussi profiter d’une exonération totale, à condition que leurs revenus restent sous les plafonds prévus par la loi.

Les plafonds de revenus à respecter

Les seuils de revenus nécessaires pour obtenir ces exonérations ont été réajustés par la loi de finances début d’année, ce qui est crucial pour comprendre les conditions d’éligibilité. Pour une exonération en 2025, le revenu fiscal de référence (RFR) ne doit pas dépasser 12 679 € pour une première part fiscale. Pour chaque demi-part supplémentaire, il faut ajouter 3 386 € au plafond. Par exemple, pour un couple retraité avec deux parts fiscales, le plafond est fixé à 19 451 €.

Des allègements pour les retraités plus jeunes

Les retraités âgés de 65 à 75 ans ne sont pas oubliés. Même s’ils ne peuvent pas obtenir une exonération totale, ils peuvent quand même bénéficier d’un allègement de 100 € sur leur taxe foncière, à condition que leurs revenus soient dans les limites mentionnées plus haut.

Attention aux avis et aux exclusions

C’est important pour tous les concernés de bien vérifier leurs avis d’imposition, car les nouvelles mesures fiscales peuvent influencer leur situation. Il faut aussi garder à l’esprit que ces exonérations ne s’appliquent pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), que chacun doit toujours payer.

Cette nouvelle mesure fiscale montre bien l’effort du gouvernement pour alléger la charge des ménages vulnérables, notamment à travers l’abattement fiscal. Les personnes concernées ont désormais tout intérêt à vérifier leur éligibilité pour profiter pleinement de ces nouvelles dispositions avantageuses.