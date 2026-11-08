Pourquoi un simple bonbon avec l’addition peut faire grimper le pourboire

Un bonbon posé à côté de l’addition semble anodin. Pourtant, des expériences en restauration ont montré que ce petit cadeau pouvait influencer le pourboire. Une publication allemande du 7 novembre remet en lumière ce mécanisme, sans démontrer que tous les restaurateurs cherchent à manipuler leurs clients.

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Pourquoi un simple bonbon avec l’addition peut faire grimper le pourboire © Social Mag
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À la fin d’un repas, certains restaurants déposent un bonbon ou un chocolat avec l’addition. Ce geste de politesse peut aussi jouer sur la somme laissée en pourboire. Un article allemand publié le 7 novembre 2026 remet en lumière un phénomène étudié depuis plusieurs années : le sentiment de devoir rendre un petit service reçu.

Le mécanisme porte un nom : la réciprocité. Lorsqu’une personne reçoit quelque chose sans l’avoir demandé, elle peut avoir davantage envie de répondre par un geste favorable. Au restaurant, ce geste prend parfois la forme d’un pourboire plus élevé. Mais cela ne signifie pas que chaque bonbon serait une manœuvre calculée, ni que tous les clients réagissent de la même manière.

Ce qu’ont réellement observé les chercheurs

En 2002, David Strohmetz, Bruce Rind, Reed Fisher et Michael Lynn ont publié dans le Journal of Applied Social Psychology une étude intitulée Sweetening the Till. Deux expériences menées dans des restaurants américains comparaient les pourboires laissés selon la présence ou non de petites friandises remises avec l’addition.

Dans la première expérience, les clients recevant du chocolat ont laissé, en moyenne, des pourboires plus importants que ceux qui n’en recevaient pas. La seconde a montré que la quantité de friandises et la manière de les présenter pouvaient aussi modifier le résultat. Les auteurs privilégiaient l’explication par la réciprocité plutôt qu’un simple effet de bonne humeur.

Ces résultats concernent des situations expérimentales précises aux États-Unis au début des années 2000. Ils ne prouvent pas qu’un bonbon entraîne systématiquement une hausse du pourboire dans les restaurants français aujourd’hui. Ils illustrent cependant la manière dont un petit geste, placé juste avant une décision de paiement, peut influencer un comportement.

Un cadeau ne crée aucune obligation

Le pourboire reste une décision du client. En France, il ne faut pas le confondre avec le service, généralement inclus dans le prix affiché dans les établissements concernés. Un chocolat offert à la fin du repas ne crée donc aucune dette particulière envers le serveur.

Pour décider du montant, le client peut simplement revenir à ses critères habituels : qualité de l’accueil, attention pendant le repas et budget disponible. Les terminaux de paiement qui proposent directement plusieurs pourcentages méritent aussi un regard attentif : un montant suggéré n’est pas nécessairement le montant que l’on souhaite donner.

La leçon de cette recherche ne consiste pas à se méfier de chaque attention. Elle rappelle plutôt que le contexte d’une décision compte. Une friandise peut être offerte avec sincérité tout en produisant, chez certains clients, un sentiment de reconnaissance qui se traduit par quelques pièces ou euros supplémentaires.

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