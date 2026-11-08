Black Friday : les remises de novembre commencent déjà, mais le prix barré ne suffit pas

Le Black Friday 2026 est fixé au vendredi 27 novembre, mais les achats promotionnels ont commencé bien plus tôt. Chez Boulanger, des opérations ont démarré dès le 30 octobre et plusieurs offres sont encore mises en avant ce dimanche 8 novembre. Le calendrier traditionnel d’une seule journée de remises ne décrit donc plus vraiment ce que voient les consommateurs.

Dans une sélection publiée le 8 novembre, 20 Minutes cite notamment un téléviseur proposé à 449 euros au lieu de 529 euros et un aspirateur Dyson V8 Cyclone affiché à 249 euros au lieu de 399 euros. Ces montants sont des prix annoncés à un moment donné, pas une garantie de disponibilité ou de meilleur prix sur le marché.

Une promotion n’est pas forcément le meilleur prix

La tentation est forte de comparer uniquement deux nombres : le prix barré et le prix remisé. Pourtant, le premier peut correspondre à un prix de référence qui n’est pas celui auquel l’article était vendu habituellement chez tous les commerçants. Avant de commander, il reste utile de comparer la même référence, sa capacité, sa couleur et les éventuels accessoires inclus.

Le calendrier compte aussi. D’après les dates recensées par Numerama, les enseignes étalent leurs opérations entre les premières semaines de novembre, la Black Week et le Cyber Monday du 30 novembre. Attendre le 27 novembre n’assure pas un prix inférieur ; acheter dès maintenant n’assure pas non plus de profiter du minimum.

Pour les appareils coûteux, noter le prix observé aujourd’hui et vérifier son évolution avant l’achat peut être plus utile que de céder à un compte à rebours. Il faut également contrôler les frais de livraison, les conditions de retour et l’identité du vendeur lorsque l’offre provient d’une place de marché.

Chez Boulanger, certaines pages d’opération annoncent une période allant jusqu’au 30 novembre et des retours prolongés jusqu’au 31 janvier 2027, comme l’avait documenté Economie Matin. Ces conditions peuvent varier selon le produit et le canal d’achat : elles doivent être relues au moment du paiement.

Le bon réflexe consiste finalement à décider d’abord de l’appareil dont on a besoin et du budget maximal, puis à juger l’offre sur son prix final. Une réduction spectaculaire sur un achat inutile reste une dépense supplémentaire.