Une soupe en conserve rappelée au Royaume-Uni : les boîtes pourraient gonfler et se rompre

La Food Standards Agency a annoncé le 6 novembre le rappel d’un lot de soupe Baxters Cullen Skink. Les consommateurs doivent éviter d’ouvrir les boîtes concernées, susceptibles de gonfler ou de se rompre.

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La Rédaction
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Une soupe en conserve rappelée au Royaume-Uni : les boîtes pourraient gonfler et se rompre © Social Mag
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Une soupe de poisson vendue au Royaume-Uni fait l’objet d’un rappel inhabituel : le défaut de fabrication signalé ne concerne pas seulement son goût, mais aussi le risque de gonflement et de rupture de la boîte métallique. L’alerte, publiée le 6 novembre 2026, vise un lot précis.

La Food Standards Agency britannique demande aux consommateurs de ne pas manger la soupe Baxters Chef Selections Cullen Skink concernée. Il s’agit d’une préparation écossaise à base de poisson fumé, commercialisée dans des boîtes de 400 grammes.

Le lot rappelé porte le code L07XC et une date de durabilité minimale fixée à avril 2029. Ces deux mentions permettent de distinguer les produits concernés des autres références de la marque. L’alerte est spécifiquement publiée pour l’Angleterre et le pays de Galles ; elle ne constitue pas, à elle seule, la preuve d’une commercialisation de ce lot en France.

Pourquoi il ne faut même pas ouvrir la boîte

Selon l’autorité britannique, un défaut de fabrication peut entraîner une altération de la soupe, avec une odeur et un goût désagréables. La boîte peut alors gonfler et potentiellement se rompre. La consigne ne consiste donc pas à goûter le produit pour vérifier son état.

Les personnes qui possèdent une boîte du lot identifié sont invitées à ne pas l’ouvrir. La FSA recommande de placer soigneusement le contenant entier dans un sac, puis de le jeter dans une poubelle extérieure. Pour obtenir un remplacement, elle renvoie vers le service consommateurs de Baxters.

Des avis de rappel doivent être affichés dans les magasins ayant commercialisé la référence. Le quotidien britannique The Independent cite notamment Tesco, Sainsbury’s et Waitrose parmi les enseignes concernées. Les modalités de remboursement proposées en magasin peuvent différer des consignes générales de l’autorité sanitaire.

Un rappel à vérifier par le numéro de lot

Ce type d’alerte concerne aussi les consommateurs français qui auraient acheté des produits alimentaires pendant un séjour au Royaume-Uni ou qui en auraient reçu de proches. Mais aucune extension du rappel au marché français n’est établie par l’avis britannique.

Pour éviter les confusions, le bon réflexe consiste à comparer la marque, le nom exact du produit, le format, le code du lot et la date inscrite sur la boîte. Une simple ressemblance d’emballage ne suffit pas à conclure qu’un produit est rappelé.

Le rappel est référencé sous le numéro FSA-PRIN-52-2026. L’avis officiel, daté du 6 novembre, reste la référence pour identifier précisément les conserves visées et les précautions à prendre.

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