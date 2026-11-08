Des boîtes de soupe peuvent gonfler et se rompre : un rappel lancé au Royaume-Uni

Un rappel alimentaire britannique concerne des boîtes de soupe de poisson susceptibles de gonfler, voire de se rompre. La Food Standards Agency (FSA) a publié une alerte le 6 novembre 2026 concernant la soupe Baxters Chef Selections Cullen Skink, une spécialité à base d’églefin fumé. Le problème signalé résulte d’un défaut de fabrication pouvant entraîner une altération du produit.

L’avis officiel de la FSA identifie précisément les conserves de 400 grammes portant le numéro de lot L07XC et une date de durabilité minimale fixée à avril 2029. L’alerte vise l’Angleterre et le pays de Galles. Un avertissement équivalent a été diffusé en Écosse.

Pourquoi il ne faut pas ouvrir les boîtes concernées

Le défaut pourrait provoquer une dégradation de la soupe, accompagnée d’une odeur ou d’un goût désagréable. Il pourrait également faire gonfler l’emballage métallique jusqu’à une éventuelle rupture. Les autorités ne disent pas que toutes les boîtes du lot éclateront : elles décrivent un risque justifiant le retrait préventif.

La consigne est inhabituelle pour un rappel alimentaire. Au lieu de demander aux consommateurs d’ouvrir ou de vider la conserve, la FSA leur recommande de laisser le produit intact, de placer la boîte entière dans un sac et de la jeter dans une poubelle extérieure. Il ne faut ni goûter la soupe ni tenter de vérifier son état en ouvrant l’emballage.

Les personnes concernées peuvent contacter le service clients de Baxters pour demander un remplacement. Des avis sont également affichés dans les points de vente britanniques concernés. Le quotidien The Independent cite notamment Tesco et Waitrose parmi les enseignes ayant commercialisé cette soupe.

Ce rappel ne doit pas être présenté comme une alerte générale sur toutes les soupes en conserve. Il concerne une référence et un lot précis. Les consommateurs qui possèdent d’autres produits de la marque ne doivent pas en déduire automatiquement qu’ils sont défectueux.

À ce stade, les documents consultés n’établissent pas que les conserves visées ont été distribuées en France. Pour un achat effectué au Royaume-Uni, ou un produit rapporté de voyage, la vérification du nom commercial, du poids, du lot et de la date indiquée sur l’emballage permet de déterminer si l’avis s’applique.