Black Friday : les promotions ont commencé, mais le paiement fractionné peut changer la facture

Les premières promotions du Black Friday sont déjà en ligne, alors que la journée officielle est fixée au 27 novembre 2026. Mais une réduction affichée sur un téléviseur ou un ordinateur ne dit pas tout de ce que l’achat coûtera, notamment lorsqu’un paiement fractionné est proposé au moment de régler.

Dans une mise en garde publiée le 6 novembre, la DGCCRF invite les consommateurs à examiner le coût réel des financements proposés pendant cette période commerciale. Le rappel intervient alors que des enseignes, dont Boulanger, ont déjà lancé leurs opérations promotionnelles plusieurs semaines avant la date officielle.

Une remise ne garantit pas une bonne affaire

Le premier contrôle porte sur le prix de référence. Lorsqu’un commerçant annonce une réduction, il doit s’appuyer sur le prix le plus bas qu’il a lui-même pratiqué durant les trente jours précédents. Ce principe, rappelé par la DGCCRF, vise à éviter qu’une hausse préalable ne transforme artificiellement une remise en affaire exceptionnelle.

Une offre affichée à 999 euros au lieu de 1 199 euros ne suffit donc pas, à elle seule, à établir qu’il s’agit du meilleur prix disponible. Il faut aussi comparer les caractéristiques exactes du modèle, les frais de livraison et les prix d’autres vendeurs. Un tarif conseillé par le fabricant n’est pas nécessairement le prix antérieur retenu pour calculer une promotion.

Le paiement en plusieurs fois mérite un deuxième calcul

Le paiement fractionné peut donner l’impression qu’un achat important devient immédiatement accessible. Pourtant, selon la formule retenue, des frais ou des intérêts peuvent modifier le montant total payé. Le consommateur doit distinguer un simple échéancier sans frais d’une véritable offre de crédit et vérifier les conditions avant de valider son panier.

Le calendrier renforce l’intérêt de cette vigilance : la DGCCRF souligne que le Black Friday du 27 novembre arrivera une semaine après l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation européenne relative au crédit à la consommation. Cela ne signifie pas que tous les paiements en plusieurs fois deviennent automatiquement identiques ou gratuits.

Avant de commander, il reste utile de comparer le montant au comptant et le montant total à rembourser, puis de vérifier la durée des échéances, les frais éventuels et les conséquences d’un retard. Une promotion peut être intéressante sans que le financement qui l’accompagne soit le plus avantageux.

En cas d’annonce de réduction trompeuse, le consommateur peut utiliser le service public SignalConso pour signaler la pratique. Le bon réflexe reste de partir du besoin réel et du coût final, plutôt que du seul pourcentage de remise.