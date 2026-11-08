Allocation rentrée 2027 : quand l’État encadre l’aide, les familles trinquent

Sous couvert de « recentrage », le gouvernement envisage de passer de l’aide en espèces à une carte prépayée qui dicterait à 5 millions d’enfants ce qu’ils peuvent acheter. Problème : une étude de la CNAF elle-même prouve que les familles dépensent déjà l’allocation à bon escient. Analyse d’une réforme qui transforme l’aide en surveillance.

Pourquoi le gouvernement veut « recentrer » l’allocation de rentrée

La rhétorique du recentrage : l’argument de Lecornu

En septembre 2026, le Premier ministre Sébastien Lecornu lance une offensive verbale contre l’allocation de rentrée scolaire. « L’allocation de rentrée scolaire, par exemple, n’est pas toujours en lien avec les besoins des familles. Il faut concerter, mais je plaide pour un recentrage de cette aide », déclare-t-il dans Le Figaro le 17 septembre. Le message politique est clair : l’État dépense 2,23 milliards d’euros par an pour une aide qui ne remplirait pas toujours son objectif. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2027 prévoit donc une réduction brutale de 600 millions d’euros, soit 27 % du budget actuel. Pour justifier ce coup de rabot, Matignon avance l’idée que certaines familles détourneraient l’aide de sa vocation première : financer fournitures scolaires, vêtements, équipements sportifs et cantine.

Mais l’étude CNAF contredit cette logique : l’aide VA aux vrais besoins

Sauf que les faits résistent mal au discours. Une étude menée par la Caisse nationale des allocations familiales démontre noir sur blanc que l’allocation de rentrée scolaire sert effectivement à acheter fournitures scolaires, vêtements, assurance scolaire, équipements sportifs et cantine. Autrement dit, les familles utilisent déjà l’argent conformément à l’objectif fixé par le législateur. Pourquoi alors imposer un contrôle supplémentaire ? La contradiction saute aux yeux : le gouvernement invoque des dérives pour justifier une réforme, alors que ses propres services prouvent leur absence. Le véritable motif se cache ailleurs, dans l’équation budgétaire. L’État doit trouver 43 milliards d’économies en 2027, et l’ARS représente une cible facile : 3 millions de foyers, 5 millions d’enfants, peu de capacité de lobbying.

La carte prépayée : un outil de contrôle social ?

Dépenses interdites, commerce autorisé : qui décide ?

Le 28 octobre 2026, Constance Bensussan, directrice générale de la CNAF, présente au Sénat deux options techniques. La première : remplacer le versement bancaire par une carte prépayée limitant les dépenses autorisées. Concrètement, les familles ne pourraient plus dépenser librement les 426 à 466 euros selon l’âge de l’enfant. La carte n’autoriserait que certains commerces, certains rayons, certains produits. Qui déciderait de la liste ? L’État, via décret. Qui contrôlerait la conformité ? Les caisses d’allocations, moyennant des coûts de gestion supplémentaires qui réduiraient d’autant l’économie nette promise. Le système envisagé rappelle celui des tickets restaurant, mais appliqué aux besoins scolaires d’un enfant de six ans. Absurde et infantilisant pour les parents.

Les risques d’exclusion et de stigmatisation

Au-delà de la logistique, la carte prépayée pose une question de dignité. Présenter un moyen de paiement spécifique en caisse revient à afficher publiquement son statut de bénéficiaire d’aide sociale. Dans les petites villes, les zones rurales, où tout le monde se connaît, le regard des autres pèse lourd. Les familles monoparentales, déjà fragilisées, subiraient une double peine : moins d’argent, plus de contrôle. Pire encore, certains commerces pourraient refuser la carte, faute d’équipement adapté ou par choix commercial. Résultat : les familles perdraient en flexibilité et en accès. Un enfant a besoin de chaussures neuves en urgence ? Impossible si le magasin n’accepte pas la carte. Une mère veut acheter des fournitures en promotion dans une enseigne non conventionnée ? Refusé. L’aide devient directive, normative, excluante.

Comment les 5 millions d’enfants et leurs familles vont vivre la réforme

Flexibilité perdue : quand l’aide devient directive

Aujourd’hui, les 3 millions de foyers bénéficiaires reçoivent un virement bancaire fin août. Ils organisent leurs dépenses selon leurs priorités : un enfant grandit vite, il faut d’abord des vêtements. Un autre a cassé ses lunettes, urgence optique. Un troisième pratique un sport, l’équipement coûte cher. Avec une carte prépayée, fini l’arbitrage parental. L’État impose sa vision des besoins légitimes. Or chaque famille est unique. Une mère célibataire avec trois enfants scolarisés n’a pas les mêmes contraintes qu’un couple avec un seul enfant. La carte prépayée nivelle par le bas, ignore les situations particulières, supprime la marge de manœuvre qui permet justement de faire face aux imprévus.

Les familles monoparentales et les situations d’urgence : cas limites ignorés

Les cas limites révèlent les failles du système. Une famille déménage en cours d’année, l’enfant change d’école, il faut racheter des fournitures spécifiques. Un adolescent entre en section professionnelle, il a besoin d’outils techniques coûteux. Une mère doit payer d’urgence une sortie scolaire obligatoire non prévue. Avec un versement bancaire classique, elle gère. Avec une carte prépayée limitée à certaines dépenses, elle bloque. Le dispositif ignore aussi les familles vivant en zone rurale, loin des grandes surfaces conventionnées. Elles devront parcourir des kilomètres pour trouver un commerce acceptant la carte. Coût en temps, en carburant, en énergie mentale : la réforme ajoute de la complexité là où il faudrait simplifier.

Élargir les écarts de barème : une approche plus juste ?

Comparaison : qui gagne, qui perd entre les deux options

La seconde option présentée par la CNAF consiste à élargir les écarts entre tranches d’âge. Actuellement, un enfant de 6-10 ans donne droit à 426,87 euros, un collégien à 450,41 euros, un lycéen à 466,02 euros. Les écarts sont faibles. En les creusant, l’État réduirait le montant pour les plus jeunes, augmenterait légèrement pour les lycéens, économisant au passage 600 millions. Mathématiquement, l’opération tient. Socialement, elle pose problème. Les familles avec plusieurs enfants en primaire perdraient beaucoup. Celles avec un seul lycéen gagneraient peu. L’équité entre fratries vole en éclats. De plus, le projet de loi prévoit d’autres coupes sur les aides familiales, notamment un gel des allocations familiales qui coûterait jusqu’à 83 euros par an. Cumulées, ces mesures pèsent lourd sur les budgets modestes.

Aucune des deux options n’est arrêtée. L’Assemblée nationale a rejeté le 4 novembre 2026 à l’unanimité le projet de loi de finances 2027 en première lecture. Le texte repart au Sénat, les débats reprennent, les arbitrages sont reportés. Les familles attendent, suspendues à des décisions qui changeront concrètement leur quotidien. Entre contrôle social déguisé en rationalisation budgétaire et réduction déguisée en recentrage, la réforme de l’allocation de rentrée scolaire révèle surtout une chose : quand l’État cherche à économiser, ce sont toujours les plus fragiles qui paient la facture. D’autres aides publiques connaissent des évolutions similaires, preuve d’une tendance de fond à transformer l’aide sociale en aide conditionnée.