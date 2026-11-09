En Italie, une carte santé de 300 euros envisagée pour les retraités de plus de 75 ans

Le budget italien 2027 prévoit une carte de 300 euros pour certaines dépenses de santé des seniors. Les critères sont précisés, mais le Parlement doit encore examiner le dispositif.

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La Rédaction
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En Italie, une carte santé de 300 euros envisagée pour les retraités de plus de 75 ans © Social Mag
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Le projet de budget italien pour 2027 prévoit une carte de 300 euros destinée à certaines personnes âgées pour payer des dépenses de santé non prises en charge par le système public. Le dispositif, présenté fin octobre, figure parmi les aides détaillées le 8 novembre par l’agence italienne ANSA. Il n’est pas encore définitivement adopté.

La mesure concerne les personnes ayant atteint 75 ans à la fin de 2026 et dont le total des pensions perçues en 2025 ne dépasse pas 28 000 euros. Le montant envisagé est de 300 euros pour l’année 2027, et non une allocation mensuelle. Il doit servir aux médicaments, soins ou consultations restant à la charge des bénéficiaires, selon des modalités qui restent à préciser.

Le récapitulatif publié par ANSA le 8 novembre présente cette carte comme l’une des aides ciblées du projet de loi de finances. Le texte comprend également des mesures pour les familles, les jeunes salariés et les personnes âgées dépendantes. La carte santé constitue toutefois un mécanisme distinct des aides à l’autonomie.

Une aide ponctuelle, avec des conditions de ressources

Le seuil de 28 000 euros correspond aux pensions et allocations prises en compte sur l’année 2025. Il ne faut donc pas le confondre avec le revenu mensuel, ni supposer que toutes les personnes de plus de 75 ans pourront bénéficier du dispositif.

Selon les précisions publiées le 5 novembre par PMI.it, les catégories de dépenses admises et les modalités de distribution doivent encore être fixées par un décret. Les bénéficiaires potentiels ne disposent donc pas, à ce stade, d’une procédure définitive de demande.

La distinction entre annonce et droit acquis est essentielle. Le gouvernement a approuvé un projet budgétaire, mais le Parlement peut encore en modifier les dispositions. Le 8 novembre, ANSA indiquait que l’examen parlementaire devait commencer et que les amendements pouvaient être déposés jusqu’au 17 novembre.

Cette aide est strictement italienne. Elle ne crée aucun droit pour les retraités résidant en France au titre des régimes français. Elle illustre néanmoins un choix de politique sociale : réserver un soutien ponctuel aux dépenses médicales des seniors, plutôt que relever indistinctement toutes les pensions.

Pour les personnes concernées en Italie, les points à surveiller sont désormais le vote du budget, le texte définitif et le décret précisant l’utilisation de la carte. Avant ces étapes, les conditions annoncées doivent rester présentées comme celles d’un projet.

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