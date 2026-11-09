Thermostat obligatoire en 2027 : les locataires n’auront pas à payer l’installation

Le calendrier des thermostats programmables ne concerne pas tous les logements au même moment. Dans une fiche actualisée le 4 novembre 2026, Service-Public rappelle que les nouvelles constructions seront concernées à partir du 1er janvier 2027, tandis que les logements existants bénéficient d’un délai supplémentaire jusqu’en 2030.

Cette distinction intéresse directement les locataires, qui pourraient craindre de devoir acheter un équipement dès l’année prochaine. La règle officielle est différente : l’installation relève du propriétaire, qu’il habite lui-même le logement ou qu’il le loue. L’entretien des installations revient en revanche au locataire.

Deux échéances selon l’âge du logement

Le décret de juin 2023 avait initialement prévu une obligation généralisée à compter de janvier 2027. Un décret de décembre 2025 a repoussé cette échéance à janvier 2030 pour les bâtiments existants. La date de 2027 reste applicable aux bâtiments neufs et aux nouvelles parties de bâtiments dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée à partir du 1er janvier 2027.

Un ménage installé dans un appartement ancien n’est donc pas automatiquement obligé d’effectuer des travaux avant le début de 2027. En revanche, un propriétaire qui prépare une construction neuve doit tenir compte de l’exigence dès la conception de son système de chauffage.

Un thermostat connecté n’est pas obligatoire

La réglementation exige une programmation de la température, mais pas nécessairement une connexion à Internet ou une application sur smartphone. Le dispositif doit permettre de régler la chauffe par pièce ou par zone, selon des périodes de présence et d’absence. Service-Public cite quatre niveaux de fonctionnement : confort, réduit, hors gel et arrêt.

Cette précision évite de confondre une obligation de régulation avec l’achat d’un équipement haut de gamme. Le bon choix dépend du système de chauffage déjà installé et de sa capacité à gérer automatiquement les températures. Certaines installations peuvent également bénéficier d’une exception lorsque leur mise en conformité n’est pas techniquement ou économiquement réalisable.

Le bénéfice potentiel ne se limite pas au respect d’une règle. Selon l’Ademe, citée par Service-Public, une programmation adaptée peut permettre jusqu’à 15 % d’économies d’énergie de chauffage. Il ne s’agit toutefois pas d’une économie garantie pour chaque foyer : elle dépend notamment de l’isolation, des températures choisies et des habitudes d’occupation.

Pour un locataire, la démarche la plus utile consiste donc à vérifier l’équipement existant puis à interroger son bailleur en cas de doute, plutôt qu’à commander immédiatement un thermostat. Pour un propriétaire, l’échéance dépend d’abord du caractère neuf ou existant du bâtiment.