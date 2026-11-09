Face à la retraite, le grand écart entre hauts revenus et ménages modestes

Avoir un plan et épargner pour compléter sa pension : 18 % des non-retraités se reconnaissent d’abord dans cette description. Le rapport de l’Ifop pour Yomoni, daté du 28 octobre 2026, les rassemble sous l’étiquette de « stratèges ». L’enquête a été menée en ligne du 22 au 26 octobre auprès de 2 000 adultes résidant en France métropolitaine, avec un échantillon constitué selon la méthode des quotas.

Les personnes qui ne sont pas encore retraitées devaient choisir, parmi six profils, celui qui leur ressemblait le plus. Les 18 % désignent donc une attitude déclarée combinant planification et épargne ; ils ne donnent pas la proportion totale de personnes qui mettent de l’argent de côté pour leurs vieux jours.

Préparer sa retraite suppose notamment de réunir les informations de carrière et d’anticiper les ressources disponibles après le départ.

53 % des hauts revenus, 8 % des catégories modestes

Ce profil est choisi par 53 % des non-retraités appartenant aux hauts revenus, définis dans l’étude par un revenu mensuel net supérieur à 3 652 euros par unité de consommation. La proportion tombe à 8 % dans les catégories modestes, situées entre 1 080 et 1 608 euros, et à 11 % dans les catégories pauvres, en dessous de 1 080 euros. Les classes moyennes se placent à 24 % et les catégories aisées à 37 %.

Ces seuils décrivent les ressources rapportées à la composition du foyer, plutôt qu’un salaire individuel. L’unité de consommation, définie par l’Insee, permet de comparer les revenus de ménages de tailles différentes en tenant compte des dépenses qu’ils partagent.

Part des non-retraités choisissant le profil « plan et épargne ». Catégories de revenu mensuel net par unité de consommation. Source : Ifop pour Yomoni, octobre 2026, p. 25.

Les écarts se retrouvent entre professions : 36 % des cadres et professions intellectuelles supérieures non retraités choisissent le profil « stratège », contre 15 % des employés et 10 % des ouvriers. La proportion atteint aussi 32 % chez les diplômés des deuxième et troisième cycles du supérieur, contre 5 % parmi les personnes sans diplôme ou titulaires du certificat d’études ou du BEPC.

Entre fatalisme et manque de repères

Le profil le plus souvent choisi reste celui du « fataliste » : 29 % des non-retraités pensent qu’ils n’auront, de toute façon, pas grand-chose. Cette réponse concerne 37 % des catégories modestes et 31 % des catégories pauvres, contre 14 % des hauts revenus. Elle est également retenue par 40 % des chômeurs interrogés qui ne sont pas retraités.

L’étude mesure séparément les connaissances du système, auprès de l’ensemble de l’échantillon, retraités compris. Au quiz construit par l’Ifop, la note moyenne atteint 6,5 sur 10 chez les hauts revenus, contre 3,5 sur 10 dans les catégories pauvres. Les classes moyennes obtiennent 5,2 sur 10 et les catégories modestes 4,5 sur 10.

Parmi les non-retraités, certains expriment surtout un besoin d’orientation : 14 % choisissent le profil de ceux qui voudraient s’intéresser à leur retraite, mais ne savent pas par où commencer. Une autre réponse, préférer ne pas y penser et attendre de voir, rassemble 19 % d’entre eux.