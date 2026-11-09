Deux truffes, un chien et 100 000 euros : l’incroyable vente qui affole les gourmands

Elles ont grandi sous terre, ont été découvertes dans une région italienne et viennent de trouver preneur pour 100 000 euros. Deux truffes blanches jumelles sont les vedettes d’une vente internationale, avec un chien nommé Jack parmi les invités et une collecte caritative à la clé.

Elles ne brillent pas comme des diamants, n’ont rien d’un bijou de famille et ressemblent plutôt à de grosses pommes de terre cabossées. Pourtant, deux truffes blanches ont fait sensation dimanche 8 novembre 2026, en atteignant 100 000 euros lors d’une vente aux enchères au château de Grinzane Cavour, dans le Piémont, selon Gazzetta d’Alba.

Leur poids total ? À peine 850 grammes. Leur destination ? Hong Kong. Quant à leur histoire, elle pourrait presque faire l’objet d’une comédie gastronomique.

Tout commence dans les Langhe, région italienne réputée pour ses vins et ses truffes. Deux spécimens remarquables y sont découverts ensemble et reçoivent le surnom de truffes « jumelles ». Le jour de la vente, Mario Aprile, représentant des chercheurs de truffes piémontais, les présente avec son chien Jack. Mais selon Il Sole 24 Ore, un autre chien, appartenant à un ami de son maître, avait déniché les précieux champignons.

Les lots de la vente associaient des truffes à de grands vins piémontais et à des panettones géants.

Une bataille d’enchères jusqu’à Hong Kong

Dans la salle, les offres commencent à 20 000 euros. La compétition s’intensifie et la mise atteint 80 000 euros en Italie. Le dernier mot revient finalement à Hong Kong, où un acheteur remporte le lot pour 100 000 euros, rapporte La Stampa.

Il faut dire que les deux truffes n’étaient pas seules dans leur panier. Plusieurs grands vins les accompagnaient, ainsi qu’un panettone de 20 kilogrammes. Un gâteau de Noël géant, quelques bouteilles prestigieuses et deux champignons : voilà une composition qui change des paniers garnis de fin d’année.

La vente réunissait des participants depuis plusieurs pays. Bangkok, Vienne, Macao, Londres, Vilnius et Brasilia étaient notamment connectées à l’événement, précise ANSA. La journée a réservé une autre surprise : une truffe de 300 grammes, adjugée une première fois 12 000 euros, a été volontairement remise en vente puis achetée 14 000 euros. De quoi gonfler la cagnotte sans faire pousser un gramme de plus.

Derrière les enchères, une histoire de solidarité

Cette vente internationale a une vocation caritative : les recettes contribuent à financer des initiatives solidaires en Italie et ailleurs. Au fil des éditions, elles ont servi à soutenir des projets liés notamment à la santé, à l’éducation et à la réinsertion sociale.

Les deux truffes pesaient 850 g ; le lot a atteint 100 000 euros, tandis que la collecte totale s’est élevée à 545 800 euros. Sources : ANSA et Gazzetta d’Alba.

La manifestation de 2026 a permis de récolter 545 800 euros. Les associations et les projets bénéficiaires profitent ainsi de l’enthousiasme des collectionneurs gastronomiques. La rareté des truffes blanches accentue cette fascination : la sécheresse a compliqué la saison italienne, a expliqué à l’AFP un responsable de l’événement.

Jack, lui, a au moins eu droit à une place de choix dans l’aventure. Pour un chien truffier, le prestige n’est pas dans le montant de l’enchère, mais dans l’odeur qui se cache sous les feuilles.