Les fromages au lait cru entrent au patrimoine culturel français, mais pas encore à l’Unesco

Les savoir-faire de fabrication des fromages au lait cru viennent d’être inscrits à l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel. Annoncée les 5 et 6 novembre, cette reconnaissance honore les métiers de l’élevage à l’affinage, sans modifier les règles sanitaires ni valoir une inscription à l’Unesco.

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La Rédaction
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Les fromages au lait cru entrent au patrimoine culturel français, mais pas encore à l’Unesco © Social Mag
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Ce sont des gestes plutôt que des recettes qui viennent d’être distingués. Les savoir-faire liés à la fabrication des fromages au lait cru sont désormais inscrits à l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel de la France. Annoncée par les représentants de la filière le 5 novembre 2026 et présentée le lendemain par le CNRS, cette reconnaissance concerne des métiers et des connaissances transmis de génération en génération.

La Fondation du CNRS, dans sa communication du 6 novembre, rappelle que le projet a été porté par Élise Demeulenaere, chercheuse au Centre Alexandre-Koyré, avec le Conseil national des appellations d’origine laitières (CNAOL) et d’autres acteurs professionnels. La démarche a commencé en 2020 : elle ne résulte donc pas d’une décision prise en quelques jours.

De l’élevage jusqu’à la vente, l’inscription couvre une chaîne entière de pratiques. Le soin apporté aux animaux, la collecte du lait, la manière de travailler sa matière vivante, les durées d’affinage ou la transmission des gestes font partie de ce patrimoine. Ce n’est pas un classement attribué à un fromage particulier, et aucune nouvelle appellation d’origine n’est créée par cette inscription.

Un patrimoine qui fait vivre des territoires

La reconnaissance intervient dans une filière qui dépasse largement les caves d’affinage. Selon les données du CNAOL citées par le média agricole Réussir le 7 novembre, les fromages au lait cru représentent environ 15 % de la production fromagère française, mais 76 % des volumes de fromages sous appellation d’origine protégée (AOP). Ces deux pourcentages ne mesurent pas la même chose : l’un porte sur la production fromagère globale, l’autre sur les volumes AOP.

L’enjeu concerne également les éleveurs, les laiteries, les affineurs et les commerces spécialisés. Une méthode de fabrication traditionnelle peut dépendre d’un climat, d’un pâturage et de ressources locales. Les contraintes ne sont pas théoriques : durant l’été 2026, la sécheresse a conduit à des aménagements temporaires des cahiers des charges de plusieurs fromages AOP.

L’inscription nationale donne une reconnaissance culturelle à ces métiers, mais elle ne s’accompagne pas automatiquement d’une aide financière, d’un changement de prix en magasin ou d’une nouvelle protection commerciale. Une cérémonie de remise des certificats est annoncée pour le 3 décembre au ministère de la Culture.

Ce que cette reconnaissance ne change pas pour les consommateurs

Le patrimoine culturel immatériel français ne doit pas être confondu avec la liste de l’Unesco. Une reconnaissance internationale pourrait constituer une ambition ultérieure pour la filière, mais elle n’est pas acquise à ce stade. Il ne faut pas non plus confondre la reconnaissance de pratiques artisanales avec une évaluation du risque microbiologique de chaque produit.

Le lait cru n’ayant pas subi de pasteurisation, certaines précautions restent nécessaires. Le ministère de l’Agriculture rappelle que les jeunes enfants, en particulier avant cinq ans, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées doivent éviter la consommation de lait cru et des fromages concernés. Les règles de conservation, les indications sur l’emballage et les éventuels rappels sanitaires continuent de s’appliquer comme auparavant.

Pour les professionnels, le prochain rendez-vous public est donc celui des certificats en décembre. Pour les amateurs de fromage, l’information tient surtout à la valeur désormais reconnue d’une multitude de métiers, sans promesse de modification immédiate dans les rayons.

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