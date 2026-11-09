Liberty Woman en difficulté : ce que les clientes peuvent encore faire en magasin

La chaîne allemande Liberty Woman est entrée dans une procédure de restructuration judiciaire, mais ses magasins et sa boutique en ligne continuent de fonctionner. Pour les clientes, l’annonce ne signifie donc ni fermeture immédiate ni liquidation générale.

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La Rédaction
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Liberty Woman en difficulté : ce que les clientes peuvent encore faire en magasin © Social Mag
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La chaîne de mode féminine Liberty Woman a demandé une procédure d’insolvabilité en gestion autonome en Allemagne. Le tribunal de Bielefeld a ordonné une phase provisoire le 5 novembre 2026. Pourtant, les boutiques restent ouvertes et la vente en ligne continue : une distinction importante pour les clientes qui découvrent l’annonce.

Le groupe Liberty Damenmoden, basé à Lübbecke, exploite un réseau de plus d’une centaine de magasins en Allemagne et en Autriche. Les décomptes publiés ces derniers jours varient selon leur date : certains médias recensent 113 magasins, d’autres 115. Il ne s’agit pas d’un réseau de magasins français.

Selon les informations rapportées par le quotidien régional Neue Westfälische, la société souhaite poursuivre son activité tout en réorganisant ses magasins et sa vente en ligne. La procédure ne correspond pas à une fermeture déjà décidée de toutes les boutiques.

Achats, commandes et retours : une activité maintenue pour le moment

Pour les clientes, la continuité du commerce constitue le premier élément concret. Les magasins et le site de vente restent accessibles selon les déclarations de l’entreprise reprises par la presse allemande. Les commandes et les éventuelles demandes de retour doivent néanmoins être suivies selon les conditions communiquées par le vendeur.

Le média allemand upday rapporte que les bons d’achat demeurent acceptés et que les réclamations et retours continuent d’être traités normalement. Ces modalités sont présentées comme celles du fonctionnement actuel, et non comme une garantie définitive pour toute la durée de la restructuration.

Une cliente concernée a donc intérêt à conserver ses factures, confirmations de commande et preuves de paiement, surtout pour un achat à distance ou un retour en cours. Il serait prématuré d’interpréter l’ouverture des boutiques comme la garantie que chaque point de vente restera durablement exploité.

La direction attribue ses difficultés à un marché de l’habillement compliqué, à une fréquentation plus faible et à une demande saisonnière insuffisante. Elle prévoit de revoir les coûts, l’organisation et son réseau de vente. Aucune liste définitive de fermetures ne peut être déduite de cette annonce.

La prochaine étape sera la présentation des mesures concrètes de redressement. En attendant, la situation reste celle d’une enseigne qui poursuit ses ventes sous protection judiciaire, et non celle d’une liquidation totale annoncée.

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