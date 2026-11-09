Grève du 10 novembre : des écoles et universités mobilisées, mais pas de mouvement national annoncé dans les transports

Le mardi 10 novembre 2026 s’annonce comme une nouvelle journée de mobilisation dans l’éducation. Des enseignants, étudiants et personnels de l’enseignement supérieur sont appelés à manifester dans plusieurs villes. Pour les parents, l’enjeu est très concret : savoir si l’école, la cantine ou les cours fonctionneront normalement.

Les appels recensés ne décrivent pas une grève générale de tous les services publics. Ils concernent principalement l’éducation et l’enseignement supérieur, avec des situations variables selon les académies et les établissements. Une manifestation annoncée ne signifie pas que toutes les classes seront fermées.

Des rendez-vous annoncés dans plusieurs villes

À Bourg-en-Bresse, une intersyndicale de l’éducation a annoncé un rassemblement devant la préfecture à 11 h 30. À Dijon, le rendez-vous est fixé à 14 heures devant le rectorat. À Nice, un cortège doit partir de la place Garibaldi à 10 heures en direction de la gare. Ces annonces figurent dans le recensement des mobilisations du 10 novembre, qui renvoie aux organisations et médias locaux.

À Paris, une manifestation étudiante est annoncée à 14 heures au départ de Bastille. Le point publié le 8 novembre évoque également des appels touchant les établissements scolaires et universitaires d’Île-de-France. Les parcours, horaires et modalités locales peuvent encore évoluer.

La mobilisation intervient après celle du 5 novembre, dans un contexte de revendications sur les moyens de l’éducation, les rémunérations et les conditions d’étude. Elle précède aussi les décisions que les organisations syndicales doivent prendre après la conférence sociale prévue à Matignon le lundi 9 novembre. Il serait donc prématuré de présenter le mouvement du mardi comme une nouvelle grève interprofessionnelle nationale.

Ce que les familles peuvent vérifier

Pour les élèves, les effets dépendront des personnels effectivement grévistes et de l’organisation de chaque établissement. Les familles ont intérêt à consulter les messages de leur école, de leur collège ou de leur lycée ainsi que les informations de la commune pour l’accueil périscolaire et la restauration. Les universités peuvent communiquer séparément sur leurs cours et leurs accès.

Du côté des transports, aucun appel national SNCF ou RATP pour le mardi 10 novembre n’était confirmé dans les annonces recensées au 8 novembre. Cela ne préjuge ni des décisions ultérieures ni de perturbations ponctuelles près des cortèges. La distinction est importante pour éviter de transformer une journée de mobilisation sectorielle en annonce de paralysie générale.

Les horaires de rassemblement connus constituent des repères, pas des prévisions de taux de grévistes. Pour organiser la journée du 10 novembre, les informations de l’établissement et les avis des réseaux locaux resteront les plus utiles.