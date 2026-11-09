Grève du 10 novembre : des écoles et universités mobilisées, mais pas de mouvement national annoncé dans les transports

Des syndicats de l’éducation appellent à une nouvelle mobilisation mardi 10 novembre 2026. Plusieurs rassemblements sont annoncés en France, tandis que les appels recensés ne permettent pas de conclure à une grève générale des transports. Pour les familles, les perturbations dépendront des établissements.

Photo of author
La Rédaction
Publié le
Lecture : 2 min
0
3d62c684 Greve Du 10 Novembre Des Ecoles Et Universites Mob
Grève du 10 novembre : des écoles et universités mobilisées, mais pas de mouvement national annoncé dans les transports © Social Mag
LinkedInWhatsApp

Le mardi 10 novembre 2026 s’annonce comme une nouvelle journée de mobilisation dans l’éducation. Des enseignants, étudiants et personnels de l’enseignement supérieur sont appelés à manifester dans plusieurs villes. Pour les parents, l’enjeu est très concret : savoir si l’école, la cantine ou les cours fonctionneront normalement.

Les appels recensés ne décrivent pas une grève générale de tous les services publics. Ils concernent principalement l’éducation et l’enseignement supérieur, avec des situations variables selon les académies et les établissements. Une manifestation annoncée ne signifie pas que toutes les classes seront fermées.

Des rendez-vous annoncés dans plusieurs villes

À Bourg-en-Bresse, une intersyndicale de l’éducation a annoncé un rassemblement devant la préfecture à 11 h 30. À Dijon, le rendez-vous est fixé à 14 heures devant le rectorat. À Nice, un cortège doit partir de la place Garibaldi à 10 heures en direction de la gare. Ces annonces figurent dans le recensement des mobilisations du 10 novembre, qui renvoie aux organisations et médias locaux.

À Paris, une manifestation étudiante est annoncée à 14 heures au départ de Bastille. Le point publié le 8 novembre évoque également des appels touchant les établissements scolaires et universitaires d’Île-de-France. Les parcours, horaires et modalités locales peuvent encore évoluer.

La mobilisation intervient après celle du 5 novembre, dans un contexte de revendications sur les moyens de l’éducation, les rémunérations et les conditions d’étude. Elle précède aussi les décisions que les organisations syndicales doivent prendre après la conférence sociale prévue à Matignon le lundi 9 novembre. Il serait donc prématuré de présenter le mouvement du mardi comme une nouvelle grève interprofessionnelle nationale.

Ce que les familles peuvent vérifier

Pour les élèves, les effets dépendront des personnels effectivement grévistes et de l’organisation de chaque établissement. Les familles ont intérêt à consulter les messages de leur école, de leur collège ou de leur lycée ainsi que les informations de la commune pour l’accueil périscolaire et la restauration. Les universités peuvent communiquer séparément sur leurs cours et leurs accès.

Du côté des transports, aucun appel national SNCF ou RATP pour le mardi 10 novembre n’était confirmé dans les annonces recensées au 8 novembre. Cela ne préjuge ni des décisions ultérieures ni de perturbations ponctuelles près des cortèges. La distinction est importante pour éviter de transformer une journée de mobilisation sectorielle en annonce de paralysie générale.

Les horaires de rassemblement connus constituent des repères, pas des prévisions de taux de grévistes. Pour organiser la journée du 10 novembre, les informations de l’établissement et les avis des réseaux locaux resteront les plus utiles.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

1f9a5a40 Liberty Woman En Difficulte Ce Que Les Clientes Pe
ConsommationSociété

Liberty Woman en difficulté : ce que les clientes peuvent encore faire en magasin

C57d4297 Carte Sante Italie 300 Euros
Société

En Italie, une carte santé de 300 euros envisagée pour les retraités de plus de 75 ans

E2d58dd3 Reforme Gcse Angleterre 2026
Société

En Angleterre, les collèges invités à attendre avant de préparer les élèves aux examens

B756f847 Royaume Uni Erasmus
Société

Le Royaume-Uni annonce son retour dans Erasmus+ : ce que cela changerait pour les échanges avec l’Europe

Bb47e9be Apl Voyages Etranger Caf
Société

APL et voyages à l’étranger : pourquoi la CAF a réclamé 4 225 euros à un allocataire

Renovation Energetique Copropriété
Action socialeLe Coin RSESociété

Copropriété : les aides actuelles sauvent-elles vraiment les ménages précaires avant 2027 ?

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly