En Angleterre, 300 000 patients fragiles pourraient recevoir davantage de soins avant l’hiver

Jusqu’à 300 000 personnes fragiles en Angleterre pourraient bénéficier d’un suivi médical supplémentaire cet hiver, sans attendre qu’un problème de santé impose une hospitalisation. Le gouvernement britannique a annoncé le 9 novembre 2026 un programme doté de 40 millions de livres, destiné à renforcer l’action des médecins généralistes et de leurs équipes.

Le dispositif part d’une situation concrète : certains patients vivent chez eux avec une maladie chronique ou une fragilité qui peut s’aggraver rapidement pendant l’hiver. Le plan doit aider les cabinets à repérer ceux qui présentent les risques les plus importants et à leur proposer des contacts et des soins adaptés avant qu’une crise survienne.

Des visites et des bilans plutôt qu’une attente aux urgences

Les personnes atteintes d’une maladie cardiaque, les patients présentant une fragilité importante ou ceux qui souffrent de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) font partie des groupes mentionnés. Les interventions envisagées comprennent des bilans de santé, la révision des médicaments et des consultations respiratoires réalisées avec des équipes infirmières. Des évaluations à domicile pourront aussi aider à prévenir les chutes.

Les réseaux locaux de soins primaires pourront recevoir 126 livres par patient éligible accompagné, selon le ministère britannique de la Santé. Il ne s’agit pas d’une somme versée directement au malade ni d’un droit automatique à une visite pour toutes les personnes âgées. Les cabinets doivent identifier leurs patients les plus exposés et organiser le soutien selon les besoins.

Pour les proches qui aident au quotidien un parent ou un conjoint fragile, l’intérêt de cette démarche est facile à comprendre : un traitement revu à temps ou une aggravation respiratoire détectée tôt peut éviter qu’une difficulté ordinaire se transforme en urgence. Cela reste toutefois l’objectif du programme et non un résultat déjà mesuré.

Le Premier ministre Andy Burnham a reconnu que la saison hivernale serait difficile pour le NHS. Le Guardian précise que des responsables de la médecine générale accueillent favorablement l’accent mis sur la prévention, tout en appelant à un financement durable plutôt qu’à une réponse ponctuelle.

Une mesure anglaise, pas un nouveau droit en France

Le programme concerne le système de santé anglais. Il ne signifie pas que les patients français recevront les mêmes visites ni qu’un budget comparable a été annoncé en France. La comparaison porte plutôt sur la manière d’organiser des soins à proximité du domicile pour les personnes les plus vulnérables.

En France, l’arrivée de docteurs juniors dans des territoires sous-dotés illustre une autre question d’accès aux soins, avec des règles et des objectifs distincts. Les deux dispositifs ne peuvent pas être présentés comme équivalents.

Le gouvernement anglais associe cette initiative à l’augmentation des capacités de soins urgents et à la vaccination contre la grippe. Il faudra désormais mesurer combien de personnes reçoivent effectivement ce suivi, et si les passages évitables à l’hôpital diminuent réellement au cours de l’hiver.