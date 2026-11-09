Grève du 10 novembre : quels droits pour les parents qui travaillent ?

Une cantine fermée ou des cours supprimés peuvent obliger un parent à modifier sa journée de travail. Pour le 10 novembre, les solutions dépendent de l’accueil proposé aux enfants, du statut professionnel et des règles de l’employeur. Télétravail et absence rémunérée répondent à des conditions différentes.

À Vincennes, la restauration scolaire ne sera pas assurée les 9 et 10 novembre. Les familles devront récupérer leurs enfants à 11 h 25 en maternelle et à 11 h 30 en élémentaire, tandis que les accueils du matin et du soir sont maintenus. Pour cette journée de mobilisation dans l’éducation, les horaires de classe, de cantine et du périscolaire doivent donc être vérifiés séparément.

Un accueil prévu pendant le temps de classe

Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, un service d’accueil gratuit est prévu lorsque les enseignants font grève. Si moins de 25 % des enseignants de l’école se déclarent grévistes, le rectorat organise l’accueil avec les enseignants non grévistes. À partir de 25 %, cette responsabilité revient à la commune, ou à l’intercommunalité compétente. Elle peut accueillir les enfants dans l’école ou dans d’autres locaux.

Ce dispositif couvre le temps de classe. Pour le déjeuner et les activités périscolaires, il faut consulter les annonces de la collectivité. Dans une école privée sous contrat, l’organisme gestionnaire organise l’accueil des enfants pendant le temps scolaire.

Dans le privé, organiser l’absence ou le télétravail

Un salarié peut demander à télétravailler ponctuellement, selon l’accord collectif ou la charte de son entreprise. En l’absence de ces textes, un accord entre l’employeur et le salarié peut être formalisé par tout moyen, de préférence par écrit. Le télétravail conserve les obligations de travail habituelles : il faut pouvoir effectuer ses tâches et respecter les plages de disponibilité prévues.

Poser un jour de congé payé constitue une autre possibilité, mais l’employeur peut refuser la date demandée. Pour les jours de RTT, les conditions de prise et les délais dépendent de l’accord applicable dans l’entreprise. La demande doit donc être faite en respectant ces règles.

Le congé pour enfant malade répond à une situation précise : l’enfant de moins de 16 ans doit être malade ou accidenté, et le salarié doit transmettre un certificat médical. La fermeture de l’école pour grève ne remplit pas, à elle seule, ces conditions. Les parents peuvent aussi vérifier auprès des ressources humaines les dispositions plus favorables éventuellement prévues par leur convention collective.

Des autorisations possibles pour les agents publics

Dans la fonction publique d’État, des autorisations d’absence rémunérées pour garde d’enfant peuvent être accordées lorsque l’accueil habituel n’est pas possible. Il est d’usage d’appliquer les mêmes conditions dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière. L’enfant doit avoir 16 ans au maximum, ou être en situation de handicap sans condition d’âge. L’accord reste soumis aux nécessités de service et à un document justifiant la présence du parent auprès de l’enfant.

Le plafond dépend notamment du temps de travail et de la situation de l’autre parent. Dans un couple d’agents publics, chaque parent travaillant cinq jours par semaine à temps plein peut ainsi bénéficier de six jours par an, avec des possibilités de répartition entre eux. Les autorisations sont décomptées sur l’année civile ; les jours inutilisés ne sont pas reportés sur l’année suivante.