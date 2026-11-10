Le climat fait réfléchir un jeune sur deux à son métier et à son futur lieu de vie

Choisir un métier, décider où s’installer ou envisager de fonder une famille : ces questions prennent une dimension climatique pour une partie importante des jeunes Français.

Dans le nouveau baromètre de l’ADEME consacré au changement climatique, 54 % des 15-29 ans déclarent que les conséquences possibles du réchauffement les amènent à réfléchir à leur avenir professionnel. Dans l’ensemble de la population, cette proportion atteint seulement 39 %.

Le lieu de vie constitue une autre préoccupation majeure : 55 % des jeunes affirment prendre en compte les risques climatiques dans leurs réflexions sur un éventuel déménagement ou sur le territoire où ils souhaitent habiter. Là encore, l’écart avec l’ensemble des Français est important, puisque cette proportion s’établit à 38 %.

Des choix professionnels déjà influencés par la question climatique

Pour les jeunes, les enjeux climatiques peuvent intervenir dès l’orientation scolaire ou le choix d’une formation. La question posée par les enquêteurs portait aussi bien sur le fait de privilégier certains métiers que d’en écarter d’autres ou d’envisager une reconversion professionnelle.

54 % des 15-29 ans déclarent réfléchir aux conséquences possibles du climat sur leurs choix professionnels.

Cette réflexion est particulièrement fréquente parmi les jeunes appartenant aux catégories socioprofessionnelles modestes : 68 % déclarent tenir compte des conséquences possibles du changement climatique dans leurs choix professionnels, contre 54 % dans l’ensemble des 15-29 ans.

Cette différence montre que les préoccupations climatiques ne concernent pas uniquement les jeunes les plus diplômés ou ceux disposant des revenus les plus élevés. Les questions d’emploi et de conditions de vie peuvent également intervenir dans la manière dont les jeunes des catégories modestes envisagent leur avenir.

Il faut toutefois distinguer les intentions des décisions déjà prises. L’enquête mesure des réflexions déclarées : elle ne permet pas de déterminer combien de personnes ont effectivement changé de formation, refusé un emploi ou déménagé pour des raisons climatiques.

Logement et enfants, deux autres préoccupations

Les choix résidentiels occupent une place importante dans les réponses. Au total, 67 % des jeunes déclarent réfléchir à leurs décisions concernant leur logement, notamment à la réalisation de travaux d’isolation thermique, en tenant compte des conséquences possibles du changement climatique.

Le climat amène 55 % des jeunes à réfléchir à leur futur lieu de vie, selon le sondage Verian pour l’ADEME.

Le sujet intervient également dans les projets familiaux. Près d’un jeune sur deux, soit 48 %, affirme que ces conséquences l’amènent à réfléchir à son éventuel projet d’enfant. La proportion atteint 62 % parmi les jeunes appartenant aux catégories socioprofessionnelles modestes.

Ces réponses ne permettent pas de conclure que ces jeunes renonceront à devenir parents. Elles montrent néanmoins que les risques climatiques font partie des éléments pris en considération dans leurs projets de vie.

La question de l’adaptation à un climat différent est également présente. Si 23 % des jeunes pensent pouvoir continuer à s’adapter à l’avenir, 67 % estiment que cela deviendra de plus en plus difficile. Une minorité de 9 % déclare déjà rencontrer des difficultés.

Le rapport fait apparaître des différences selon les ressources des répondants. Parmi les jeunes des catégories socioprofessionnelles supérieures, 30 % estiment pouvoir continuer à s’adapter aux conséquences du changement climatique, contre 23 % dans l’ensemble de leur génération.

Ces résultats sont issus d’un sondage Verian pour l’ADEME réalisé auprès de 1 467 jeunes de 15 à 29 ans entre le 15 et le 30 juillet 2026. Ils témoignent de la place occupée par le climat dans les projets d’avenir, sans mesurer directement les changements de comportement qui en découlent.