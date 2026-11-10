SMIC : pourquoi la CGT refuse les 24 euros et appelle à la grève du 17 novembre

Le SMIC augmentera de 1,6 % le 1er décembre 2026. Pour la CGT, la part de cette hausse qui dépasse la revalorisation automatique est trop faible. Sa secrétaire générale, Sophie Binet, appelle à une journée de grève et de manifestation le 17 novembre.

Une hausse de 1,6 %, dont 0,6 % de « coup de pouce »

Le salaire minimum passera de 1 477,93 à 1 502 euros nets mensuels au 1er décembre 2026. Le gouvernement chiffre l’augmentation à 23,65 euros, soit 1,6 %, présentée par le Premier ministre Sébastien Lecornu comme « la deuxième hausse la plus importante en 20 ans ». Elle comprend environ 1 % de revalorisation automatique, normalement prévu au 1er janvier, et un « coup de pouce » gouvernemental de 0,6 %.

Quelque 2,5 millions de salariés sont rémunérés au SMIC. Selon Matignon, sa hausse cumulée atteindra 5,3 % sur l’année 2026. Les syndicats contestent néanmoins la portée de la mesure face à l’inflation. Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, y voit un « coup de boost » pour les branches professionnelles, qui devront relever leurs minima conventionnels.

« Il nous a annoncé 23 euros d’augmentation du Smic au 1er décembre alors que nous savons qu’a priori le Smic devrait automatiquement augmenter de 18 euros au 1er janvier… des miettes », déclare Sophie Binet à sa sortie de la conférence sociale. La secrétaire générale de la CGT ramène ainsi le coup de pouce gouvernemental à environ 5 euros. Force Ouvrière estime également que la hausse ne compense pas la perte de pouvoir d’achat accumulée depuis la flambée inflationniste de 2024-2025.

La CGT appelle à la grève le 17 novembre

Le 9 novembre, Sophie Binet a appelé à « une nouvelle grande journée de grève et de manifestation » le 17 novembre 2026. L’intersyndicale de la fonction publique rejoint la mobilisation. L’annonce gouvernementale, loin de calmer la colère sociale, sert de détonateur.

Les revendications dépassent le salaire minimum. Les syndicats demandent une hausse des grilles de rémunération et des minima de branche : dans 64 branches, ceux-ci se retrouveront sous le nouveau SMIC. Ils réclament aussi la fin des trappes à bas salaires liées aux allègements de cotisations patronales, l’égalité salariale entre femmes et hommes ainsi que la revalorisation des métiers pénibles et du soin.

Les organisations syndicales dénoncent un écart de rémunération entre femmes et hommes estimé à 15 % à poste équivalent, ainsi que la sous-valorisation des métiers du soin, majoritairement exercés par des femmes. Elles demandent également de meilleures pensions pour les salariés aux carrières hachées ou faiblement rémunérées : Les mécanismes de calcul pénalisent les carrières hachées et les bas salaires.

Des réactions syndicales différentes sur les salaires et les aides

La CGT et FO jugent la revalorisation insuffisante. La CFDT et la CFE-CGC en reconnaissent les limites, mais accueillent favorablement une partie des annonces. Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, qualifie elle aussi la hausse d’« insuffisante » ; elle se félicite toutefois de la conditionnalité des aides aux entreprises, que son syndicat défend depuis des mois.

Un décret annoncé doit lier ces aides aux salaires effectivement versés et rendre obligatoire l’information des comités sociaux et économiques. Les allègements de cotisations seraient conditionnés au respect des minima conventionnels. La CFE-CGC, qui représente notamment les cadres et les professions intermédiaires, préfère une augmentation maîtrisée à un choc salarial qu’elle juge susceptible de fragiliser l’emploi. La CGT conteste cette position.

Les branches appelées à négocier après le relèvement du SMIC

Jean-Pierre Farandou demande aux branches professionnelles d’ouvrir des négociations « dès la semaine suivante ». Le relèvement du SMIC placera 64 branches en situation d’illégalité si leurs minima ne sont pas ajustés. Dans l’hôtellerie-restauration, le commerce et les services à la personne, certains secteurs à faible marge redoutent des hausses salariales incompatibles avec leur modèle économique.

Le président du Medef, Patrick Martin, critique la décision : « On apporte une mauvaise réponse à un vrai problème », affirme-t-il sur franceinfo. Il plaide pour la croissance et l’investissement plutôt que pour des augmentations mécaniques. Des entreprises employant beaucoup de main-d’œuvre s’inquiètent aussi de la conditionnalité des allègements de cotisations, qu’elles considèrent comme une menace pour leur compétitivité.

Le gouvernement a également annoncé la prolongation de la prime carburant en 2027, avec un plafond relevé de 600 à 1 000 euros. Il envisage de porter de 7 500 à 10 000 euros le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires. Les syndicats jugent ces mesures insuffisantes pour compenser l’érosion du pouvoir d’achat. Le décret sur la conditionnalité des aides est attendu dans la semaine suivant l’annonce gouvernementale, avant l’ouverture des négociations de branche et la grève du 17 novembre.