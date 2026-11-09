Mauvaise nouvelle pour les futurs retraités : partir le mauvais mois peut vous coûter un trimestre entier, et personne ne vous prévient

L’année de son départ à la retraite, les trimestres ne se comptent plus de la même façon. Au lieu de se baser sur les revenus perçus dans l’année, l’Assurance retraite ne retient que les trimestres civils entièrement écoulés avant la date de départ.

Résultat : selon le mois choisi pour quitter son poste, on peut perdre un ou deux trimestres, même en ayant suffisamment cotisé sur le plan financier. Valérie Batigne, fondatrice et présidente du cabinet Sapiendo, détaille ce mécanisme et explique comment anticiper sa date de départ dans le magazine Capital.

Le reste de la carrière obéit à une logique différente. « Un trimestre, c’est en fait un montant de revenus soumis à charges sociales », rappelle l’experte. Ce seuil équivaut à 150 fois le Smic horaire et évolue chaque 1er janvier avec la revalorisation du salaire minimum.

En 2026, il faudra avoir perçu 1 803 euros brut pour valider un trimestre. Un salarié payé 2 500 euros brut par mois valide ainsi un trimestre dès son premier mois travaillé, quand il en faut deux mois à moins de 1 803 euros, voire trois mois avec 800 euros mensuels.

Impossible, en revanche, de dépasser quatre trimestres sur une année, ni plus de deux sur un seul mois, même avec un salaire à cinq chiffres.

L’année du départ, une règle à part

« L’année de son départ, même si vous avez suffisamment cotisé pour valider quatre trimestres, il faut avoir vraiment travaillé un trimestre », prévient Valérie Batigne. Seuls comptent les trimestres civils complets (janvier à mars, avril à juin, juillet à septembre, octobre à décembre) achevés avant la date de fin d’activité.

L’experte donne un exemple concret : « s’il vous manque deux trimestres et que vous voulez prendre votre retraite en 2027, vous êtes obligé de travailler jusqu’au 30 juin ». Un départ fixé au 1er mai ne permettrait de valider qu’un seul trimestre en 2027, quel que soit le niveau de salaire, et une décote s’appliquerait sur le trimestre manquant.

D’où son conseil : caler sa date de fin d’activité sur la clôture d’un trimestre civil, soit le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.

Les sommes versées en fin de contrat, indemnité de départ ou solde de congés payés, comptent bien dans les revenus retenus pour valider les trimestres, dès lors qu’elles sont soumises à cotisations. Mais toujours dans la limite des trimestres civils réellement écoulés avant le départ.

Surcote et calcul fiscal, deux paramètres à anticiper

Une fois tous ses trimestres validés et l’âge légal atteint, travailler plus longtemps ne change rien au taux de la pension de base, sauf à bénéficier de la surcote. « Une fois qu’on a l’âge légal et tous ses trimestres, on surcote », résume Valérie Batigne.

Chaque trimestre civil entier cotisé au-delà augmente la pension de base de 1,25 %, soit 5 % par année entière. Pour ce calcul-là, la règle générale reprend ses droits : « on revient à la règle générale : le trimestre se valide en revenus, pas en jours », précise-t-elle.

Reste la question de la date idéale, qui n’a pas de réponse universelle selon l’experte : « Toute date a ses avantages et ses inconvénients. Les gens qui veulent partir le plus tôt possible auront moins, et ils le savent. »

Un paramètre souvent négligé est la fiscalité : l’année du départ, l’indemnité de fin de carrière et les congés payés s’ajoutent au salaire. Partir au 1er février limite les revenus d’activité à un seul mois et peut atténuer l’effet de la progressivité de l’impôt, mais aucun trimestre ne sera alors validé l’année du départ, faute de trimestre civil entièrement écoulé.

« Ce surplus de revenus, il vaut mieux qu’il soit taxé une année où vous avez moins de revenus », note Valérie Batigne, qui invite chacun à faire ce calcul au cas par cas selon son taux marginal d’imposition.

Pour éviter les mauvaises surprises, l’experte recommande un premier bilan vers 55 ans à partir de son relevé de carrière, puis un bilan détaillé deux à trois ans avant la date envisagée. « À cinq ou six mois, c’est déjà trop tard », insiste-t-elle, ajoutant : « Le pire, c’est de découvrir six mois avant le montant qu’on va toucher. »