Pourquoi il ne faut jamais couper votre carte bancaire expirée avec des ciseaux, les banquiers dévoilent ce que personne ne vous révèle

Sectionner sa carte bancaire arrivée à expiration, un geste longtemps considéré comme automatique avant de la jeter, n’est plus anodin. Sur certaines cartes récentes, la lame des ciseaux peut perforer accidentellement une micro-batterie au lithium logée dans l’épaisseur du plastique. Cette perforation peut provoquer un court-circuit capable de libérer du fluorure d’hydrogène, un composé particulièrement agressif pour les voies respiratoires et la peau.

Le risque reste rare, précise le Journal du Geek, mais ses conséquences peuvent être sérieuses : brûlures et irritations. Les Numériques détaille le mécanisme en jeu : ce gaz, au contact de l’humidité des yeux ou des bronches, se transforme en acide fluorhydrique, l’une des substances les plus corrosives qui soit.

Des composants qui n’existaient pas

L’habitude de couper sa carte en morceaux remonte à une époque où il s’agissait seulement de neutraliser une puce, une bande magnétique et un numéro imprimé. Rien de dangereux à l’époque. Mais depuis le lancement des premières cartes à cryptogramme dynamique, en 2016, les fabricants comme Idemia ont intégré de nouveaux composants électroniques dans une épaisseur de 0,76 mm : un écran e-paper, un microcontrôleur et une pile au lithium ultra-fine.

Ce cryptogramme remplace progressivement le code CVV fixe imprimé au dos, en générant un nouveau code toutes les heures pour rendre les données inutilisables en cas de vol.

Conséquence directe : ces cartes entrent désormais dans la catégorie des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), au même titre qu’un téléphone ou une machine à café connectée. Les banques le précisent dans leur documentation : il ne faut ni plier, ni découper, ni brûler, ni percer la carte, et encore moins la jeter à la poubelle.

Couper sa carte ne garantit d’ailleurs pas une protection totale. Le numéro et la date d’expiration restent souvent lisibles sur les débris, et des fraudeurs chevronnés parviennent parfois à reconstituer des fragments de puce ou de bande magnétique, des données qui suffisent à réaliser des achats en ligne sans présence physique de la carte.

Des escrocs exploitent même cette croyance au téléphone : se faisant passer pour des conseillers bancaires, ils demandent à leurs victimes de découper leur carte avant l’arrivée d’un prétendu coursier venu la récupérer, convaincues que la carte fragmentée ne présente plus aucun danger.

Or la peur de la fraude est désormais un motif obsolète selon les spécialistes de la sécurité cités par Les Numériques : une fois désactivée ou expirée dans le système bancaire, une carte devient inopérante. L’authentification forte DSP2 rend par ailleurs les achats en ligne quasi impossibles sans accès au smartphone du titulaire, même si un fraudeur récupère les numéros.

Chaque carte, qui ne pèse que quelques grammes, renferme de petites quantités d’or, de cuivre, de palladium, de nickel et d’argent, dont le palladium, qualifié de métal critique en Europe. Multipliées par les 112 millions de cartes en circulation en France, ces quantités représentent un gisement estimé à environ 120 kg d’or, un recyclage qui émettrait 93 % de CO2 en moins que l’extraction minière classique.

Pourtant, le taux de collecte plafonne sous la barre des 6 % : la majorité des cartes finissent incinérées avec les ordures ménagères, perdant ainsi des ressources qui auraient pu être réutilisées.

Les banques citées, BNP Paribas, Crédit Agricole et Caisse d’Épargne, demandent désormais de rapporter les cartes entières, sans les découper : cette intégrité est indispensable pour que les robots de tri puissent séparer proprement les métaux du plastique.

La marche à suivre recommandée tient en quelques gestes simples. Vérifier d’abord sur son application bancaire que la carte est bien opposée ou expirée. La rapporter ensuite en agence, où les banques disposent de filières capables de broyer les composants en toute sécurité tout en recyclant les matériaux, ou utiliser l’enveloppe de retour fournie par l’établissement. À défaut, un point de collecte dédié aux petits appareils électroniques en magasin fait l’affaire.