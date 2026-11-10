À Vénissieux, Emmaüs suspend les dons de vêtements jusqu’au 10 décembre, faute de place

À Vénissieux, le site Emmaüs de Parilly interrompt pour un mois la réception des vêtements. Les stocks sont saturés et les partenaires de recyclage peinent eux aussi à absorber les volumes. Les donateurs sont invités à conserver leurs textiles ou à privilégier d’autres solutions de réemploi.

Depuis le mardi 10 novembre 2026, le centre Emmaüs de Parilly, à Vénissieux, près de Lyon, n’accepte temporairement plus les dons de vêtements. La suspension doit durer jusqu’au 10 décembre. Cette décision, rapportée par Le Progrès, ne signifie pas que toutes les communautés Emmaüs de France ont cessé leurs collectes, ni que l’ensemble des dons d’objets est interrompu sur ce site.

La difficulté tient d’abord à la place disponible. Les textiles arrivent plus vite que les équipes ne peuvent les trier, les mettre en vente ou les orienter vers des partenaires de recyclage. Cécilia Crouzet, interrogée par le quotidien régional, évoque un accueil habituel de 300 à 400 donateurs par jour et une saturation des capacités de stockage. Le réseau de partenaires auquel le centre transmet une partie des textiles connaît lui aussi des tensions.

Le tri ne suffit plus à faire de la place

L’activité de seconde main repose sur plusieurs étapes : réception, vérification de l’état, tri, mise en rayon puis réorientation des pièces qui ne peuvent pas être revendues. Un vêtement déposé ne se transforme donc pas automatiquement en article proposé en boutique. Selon les indications recueillies auprès d’Emmaüs par Le Progrès, une part importante des textiles reçus ne peut être réemployée directement et doit être envoyée vers des filières de recyclage.

La pause permettra aux équipes et aux quelque 200 bénévoles mobilisés autour de la communauté de résorber une partie des stocks et de revoir l’organisation. Pour les habitants qui avaient prévu de déposer plusieurs sacs cette semaine, le changement est immédiat : se déplacer à Parilly avec des vêtements avant la reprise annoncée risque de ne servir à rien.

Ce blocage local survient dans une filière textile française déjà sous pression. Début novembre, SocialMag avait rapporté les difficultés d’enlèvement des textiles collectés par les associations et les échanges entre l’État et l’éco-organisme Refashion. Il s’agit d’un contexte sectoriel, pas de la preuve que cet organisme serait directement responsable de l’engorgement de Parilly.

Que faire des vêtements pendant la suspension ?

L’association recommande de conserver les vêtements propres et secs jusqu’à ce qu’elle puisse les réceptionner à nouveau, de réparer ce qui peut l’être ou d’envisager un don direct entre particuliers. Les habitants peuvent aussi rechercher un autre point de collecte, après avoir vérifié qu’il accepte encore les dépôts.

La fédération Emmaüs rappelle, dans les consignes de son réseau textile Le Relais, l’importance de donner des articles propres et secs dans des sacs fermés. Ces indications générales ne constituent toutefois pas une autorisation de déposer des sacs devant un local momentanément fermé. À Parilly, la date de reprise annoncée reste le 10 décembre, sous réserve des informations actualisées par l’établissement.