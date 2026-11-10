Grève des trains en Espagne : pourquoi les 72 % de service minimum ne garantissent pas votre départ

Les voyageurs qui doivent prendre un train en Espagne ce mardi 10 novembre 2026 ne peuvent pas déduire du chiffre de 72 % que leur départ aura lieu. C’est le niveau de service minimum fixé pour les trains Renfe à grande vitesse et de longue distance pendant le mouvement des conducteurs. Il ne donne pas le statut de chaque circulation.

Dans un communiqué publié le 9 novembre, Renfe détaille les règles imposées pour les arrêts de travail appelés les 10 et 12 novembre par le syndicat Semaf. Ce calendrier concerne le personnel du groupe Renfe. Il ne faut pas l’étendre automatiquement à toutes les compagnies qui exploitent des trains en Espagne, ni conclure qu’une liaison internationale précise sera interrompue.

Trois journées à distinguer

Les 10 et 12 novembre, les trains de banlieue Cercanías disposent de services minimums fixés à 75 % aux heures de pointe et à 50 % en dehors. Les périodes de pointe indiquées sont 6 h-9 h, 13 h 30-15 h 30 et 18 h 30-20 h 30, selon l’heure locale. Pour la moyenne distance, la moyenne annoncée est de 65 %. La grande vitesse et la longue distance sont à 72 %, tandis que le fret est à 20 %.

Le mercredi 11 novembre fait l’objet d’un autre communiqué de Renfe, concernant une grève générale nationale. Les pourcentages ne sont pas exactement les mêmes : 73 % pour la grande vitesse et la longue distance, 26 % pour les marchandises, 65 % pour la moyenne distance et les mêmes règles de pointe pour la banlieue. Confondre ces deux avis peut conduire à vérifier la mauvaise journée.

Les pourcentages correspondent à une obligation de maintien global de certaines circulations, pas à un quota individuel garanti pour chaque ligne, chaque gare ou chaque correspondance. Renfe n’a pas publié dans ces communiqués un bilan définitif des trains réellement supprimés les 10 et 12 novembre.

Le billet, avant les pourcentages

Pour un voyage depuis la France ou une correspondance à Barcelone, Madrid ou ailleurs en Espagne, il faut consulter le statut du train réservé dans l’application ou sur le site de l’opérateur. Les conditions d’échange et d’annulation doivent également être vérifiées sur le billet et dans les communications envoyées aux voyageurs. Un taux national de service minimum ne remplace pas cette confirmation.

Si un train est annulé et que le trajet relève de la réglementation européenne, les droits des voyageurs ferroviaires rappelés par l’Union européenne prévoient, dans les situations couvertes, un choix entre remboursement et réacheminement dans des conditions comparables. Les droits précis dépendent du trajet, de l’impact de l’annulation et des exceptions prévues par les règles.

Ce nouvel avis opérationnel apporte un complément concret aux informations déjà publiées sur le contexte social et politique de la grève espagnole. Pour un voyage prévu entre le 10 et le 12 novembre, le renseignement décisif reste celui du train effectivement réservé, consulté le plus près possible du départ.