Grippe aviaire : une basse-cour contaminée en Seine-Maritime, ce que les propriétaires de volailles doivent savoir

Un foyer de grippe aviaire hautement pathogène a été détecté lundi 9 novembre 2026 dans une basse-cour de Saint-Sauveur-d’Emalleville, en Seine-Maritime, entre Le Havre et Fécamp. La préfecture a annoncé la mise en place de zones réglementées autour du lieu contaminé. Une opération de dépeuplement des oiseaux présents sur le site devait également être organisée pour limiter la propagation du virus.

Selon le communiqué recensé par la préfecture le 9 novembre, les mesures concernent deux périmètres autour du foyer : trois kilomètres pour la zone de protection et dix kilomètres pour la zone de surveillance. Ce découpage ne signifie pas que toutes les basses-cours situées dans les dix kilomètres sont contaminées. Il permet de renforcer les précautions et les contrôles autour d’un foyer confirmé.

Pourquoi une petite basse-cour peut entraîner des restrictions

Les oiseaux domestiques peuvent être exposés au virus de l’influenza aviaire lorsqu’ils entrent en contact avec des oiseaux sauvages, leurs déjections ou du matériel contaminé. La taille d’un élevage ne supprime pas ce risque. C’est la raison pour laquelle la réponse sanitaire ne se limite pas aux exploitations professionnelles de plusieurs milliers de volailles.

Ce nouveau foyer intervient quelques jours après le relèvement du niveau de risque national de « négligeable » à « modéré » à compter du 5 novembre. Les autorités ont invoqué l’intensification de la circulation du virus chez les oiseaux sauvages dans des pays voisins, notamment sur les itinéraires migratoires partagés avec la France. Le niveau « modéré » n’est pas le niveau maximal du dispositif français.

Les éleveurs et particuliers doivent suivre les mesures précises applicables dans leur commune, qui peuvent différer selon qu’ils se trouvent dans un périmètre réglementé ou une zone à risque particulier. Le site officiel Service-Public rappelle notamment la possibilité de faire recenser les volailles détenues par des particuliers et l’obligation de signaler les signes faisant suspecter la maladie.

Que faire si l’on possède des poules ?

Il est prudent de limiter les contacts entre les volailles domestiques et les oiseaux sauvages, de protéger l’eau et l’alimentation, de nettoyer le matériel et de surveiller quotidiennement les animaux. Une mortalité inhabituelle ou des symptômes suspects doivent conduire à contacter rapidement un vétérinaire ou les services vétérinaires compétents, sans déplacer soi-même des oiseaux malades ou morts.

Il faut aussi distinguer une épizootie chez les oiseaux d’une épidémie humaine. La détection de ce foyer ne constitue pas l’annonce de cas humains dans la commune. Pour les consommateurs, les autorités sanitaires ne recommandent pas de renoncer à la viande de volaille ou aux œufs vendus dans les circuits contrôlés. Les mesures prises en Seine-Maritime visent d’abord à empêcher la diffusion du virus vers d’autres oiseaux.

Les communes et détenteurs concernés peuvent consulter les instructions préfectorales avant tout déplacement d’animaux ou rassemblement de volailles. Les périmètres et mesures pourront évoluer avec les investigations, sans qu’un calendrier de levée des restrictions puisse être affirmé à ce stade.