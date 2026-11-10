Heures creuses : votre lave-linge et votre borne de recharge risquent de rester réglés sur les anciens horaires

Un lave-linge qui démarre à 13 heures peut continuer à fonctionner à cette heure, même si le contrat d’électricité ne la considère plus comme une heure creuse. C’est l’un des effets pratiques de la réforme qu’Enedis a précisée le 10 novembre 2026, avant une nouvelle phase de déploiement à partir du 1er décembre.

Le distributeur annonce que 9,3 millions de clients supplémentaires seront concernés progressivement, d’ici à fin octobre 2027. Ils ne changeront pas tous d’horaires le même jour. La nouveauté réside dans la possibilité d’avoir des créneaux différents entre l’hiver et l’été, afin de déplacer davantage de consommation vers les périodes où l’électricité est disponible.

Le programmateur ne lit pas forcément votre compteur

Il faut distinguer deux façons de faire fonctionner ses appareils. Un chauffe-eau relié à un contacteur heures pleines/heures creuses correctement commandé par Linky doit normalement suivre le signal tarifaire sans réglage manuel. En revanche, un appareil piloté par une horloge indépendante ou une prise programmable ne sait pas automatiquement que le créneau a changé.

Cette différence concerne les machines à laver, sèche-linge, lave-vaisselle, certains chauffages et les bornes de recharge des voitures électriques. La fiche pratique d’Enedis publiée le 10 novembre recommande de vérifier ces programmations après communication des nouvelles plages par le fournisseur. Il serait contre-productif de modifier les heures de démarrage à l’avance en se basant sur un exemple qui ne correspond pas à son logement.

Les huit heures creuses par jour sont maintenues, avec au moins cinq heures consécutives la nuit. En hiver, les plages autorisées se situent dans les intervalles 11 h-17 h et 21 h-7 h. En été, elles se situent entre 10 h et 18 h et entre 23 h et 7 h. Ces intervalles ne sont pas huit ou dix heures de tarif réduit garanti : ils indiquent seulement où les huit heures peuvent être placées.

Quand faut-il vérifier ses horaires ?

Enedis précise que le fournisseur d’électricité préviendra chaque client concerné environ un mois avant son propre changement. La nouvelle répartition pourra aussi être retrouvée sur le contrat, la facture ou l’espace client. Le gestionnaire de réseau définit les plages ; le fournisseur communique les prix et les horaires applicables au contrat. Chacun peut donc avoir un découpage différent, y compris à l’intérieur d’une même commune.

Aucune visite d’un technicien ou remplacement de compteur n’est normalement nécessaire : l’actualisation sera effectuée à distance avec Linky. Si l’usager possède une offre de base sans heures creuses, l’annonce ne signifie pas qu’il basculera automatiquement vers une offre à deux tarifs.

L’objectif de la réforme est de mieux utiliser l’électricité produite en journée, notamment grâce au solaire l’été. Pour le foyer, l’intérêt financier dépend pourtant de son contrat et du volume de consommation effectivement déplacé. Une heure creuse n’est pas synonyme d’électricité gratuite, et modifier un programme sans connaître les horaires réels peut même faire augmenter la part de consommation facturée au tarif plein.

Le bon réflexe est donc d’attendre l’information nominative du fournisseur, de noter les huit heures exactes, puis de vérifier une à une les horloges fixes des appareils. Pour un chauffe-eau ou une borne dont le fonctionnement paraît anormal, le fournisseur et un professionnel qualifié peuvent aider à distinguer un problème de programmation d’un défaut technique.