À Monflanquin, des parents peuvent parler du sommeil de leurs enfants gratuitement avec une psychologue et une conteuse. Kiabi propose, de son côté, des vidéos et un accompagnement personnalisé sur le sommeil infantile au sein de sa plateforme numérique Kiabi Connect, après une première conférence gratuite.

Kiabi Connect, de la conférence gratuite aux services payants

Connue pour ses vêtements et ses équipements pour enfants, Kiabi étend son offre aux services numériques. Sur Kiabi Connect, une conférence gratuite précède les prestations payantes. L’enseigne pourrait ensuite recommander aux parents des articles pour la chambre, tels que des lits, des veilleuses ou des gigoteuses, mais cette possibilité n’est pas établie.

Un accompagnement vidéo a ses limites lorsque des difficultés de sommeil sont liées, par exemple, à un reflux gastro-œsophagien ou à un trouble neurologique : il ne remplace pas un diagnostic médical individualisé. La question se pose aussi de la place accordée aux services payants auprès de parents épuisés, à la recherche de réponses rapides. En France, la publicité pour certains produits de puériculture, notamment les biberons et les laits infantiles, est strictement encadrée ; les services numériques échappent largement à cette surveillance.

À Monflanquin, un échange gratuit avec les parents

Ce 10 novembre 2026, Claudia Ceballos, psychologue intervenant en crèche et en service pédiatrique, anime à Monflanquin une soirée avec Catherine Bohl, conteuse et formatrice. La rencontre est décrite comme un temps de « questions-réponses, pour échanger, partager vos expériences et trouver des pistes autour du sommeil des tout-petits… et de leurs parents ».

D’autres ressources sont accessibles sans paiement : les bibliothèques municipales proposent des ouvrages sur le sommeil infantile, et des professionnels de santé publient sur YouTube des contenus pédagogiques sans objectif commercial direct. Famille et amis peuvent également apporter leur expérience et un soutien aux parents.

Les services de protection maternelle et infantile (PMI), financés par les départements, suivent gratuitement les familles jusqu’aux six ans de l’enfant, sans condition de revenus. Puéricultrices, psychologues et médecins y assurent des consultations individuelles et des ateliers collectifs, notamment sur le sommeil. Ils peuvent aussi repérer des pathologies et orienter les familles vers un ORL, un pédopsychiatre ou un gastro-entérologue. Plusieurs départements réduisent toutefois le budget de leurs PMI, ce qui fragilise leur capacité d’intervention. Les accompagnements payants, eux, restent hors de portée de certaines familles à revenus modestes.

Des rythmes de sommeil variables, des troubles à diagnostiquer

Les nuits fragmentées sont courantes durant les deux premières années de vie. Les parents peuvent chercher à améliorer le sommeil de leur enfant par des routines ou un environnement adapté, sans traiter chaque phase difficile comme une pathologie. Un professionnel reste nécessaire pour distinguer une difficulté transitoire d’un problème médical, tel qu’un reflux ou des apnées.

Les habitudes de sommeil varient aussi selon les environnements. En Finlande, l’université d’Oulu a étudié une pratique de sieste extérieure pour les nourrissons, observée même à moins 27 °C. Les bébés dorment en moyenne de 1 h 30 à 3 h dehors, contre 1 à 2 h à l’intérieur ; la température de moins 5 °C a été identifiée comme idéale. Cette tradition, initiée dans les années 1920 par le pédiatre Arvo Ylppö, a fait l’objet d’études publiées en 2010 dans la revue Acta Paediatrica.