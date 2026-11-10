Brigitte Macron : une nouvelle plainte au Tennessee après une décision du Delaware

Emmanuel et Brigitte Macron ont déposé, le 4 novembre 2026, une nouvelle plainte contre la commentatrice américaine Candace Owens. Cette fois, la procédure a été engagée devant un tribunal fédéral du Tennessee, l’État où réside l’influenceuse. Ce déplacement judiciaire intervient après une décision qui avait limité la portée de leur action précédente dans le Delaware.

Le registre public du tribunal confirme l’ouverture du dossier sous le numéro 3:2026cv01765, avec Emmanuel et Brigitte Macron comme plaignants et Candace Owens comme défenderesse. Il fait également état de l’émission d’une convocation le 5 novembre. Il ne mentionne pas de jugement au fond.

Deux procédures américaines, mais pas les mêmes défendeurs

Le point décisif est juridique. Le couple présidentiel avait déjà saisi la justice du Delaware en juillet 2025. Le 27 octobre 2026, un juge y a estimé ne pas pouvoir exercer sa compétence à l’égard de Candace Owens personnellement. Selon Reuters, cette décision n’a pas mis fin à la procédure engagée contre deux entreprises liées à l’influenceuse, enregistrées dans cet État.

La plainte du Tennessee vise donc Owens en tant que personne. Ce changement de juridiction ne signifie ni que les plaignants ont obtenu gain de cause, ni que les accusations de diffamation ont déjà été examinées sur le fond. Les deux affaires suivent des parcours distincts.

Dans leur nouvelle démarche, les époux Macron reprochent à la commentatrice d’avoir diffusé et exploité des allégations mensongères relatives à l’identité de Brigitte Macron. D’après la dépêche de l’AFP publiée le 10 novembre, la plainte comporte plus de 400 pages et recense quelque 88 exemples cités par les plaignants pour étayer leurs griefs. Il s’agit d’éléments de leur dossier, pas de faits déjà validés par un juge.

Une bataille judiciaire autour de la diffusion des infox

Candace Owens a confirmé le 9 novembre sur les réseaux sociaux qu’une nouvelle action la visait. Elle conteste les poursuites et défend son activité médiatique. Les Macron considèrent pour leur part que la répétition de ces affirmations a porté atteinte à leur réputation et à leur vie privée.

Au-delà des protagonistes, l’affaire illustre la difficulté d’agir contre la diffusion internationale de récits faux, amplifiés par les plateformes et parfois monétisés. Sur SocialMag, nous avions déjà abordé les limites de la régulation des réseaux sociaux face à la désinformation, un enjeu qui ne se réduit pas à la seule protection des mineurs.

La prochaine étape est désormais procédurale : signification de la plainte, réponses de la défenderesse et décisions du tribunal du Tennessee. À ce stade, le dépôt d’une plainte est établi ; aucune condamnation ni réparation n’a été prononcée dans cette nouvelle affaire.