Air France : son 60e Airbus A220 a emmené ses premiers passagers vers Prague

Baptisé « Mimizan », le 60e Airbus A220 d’Air France a effectué son premier vol commercial vers Prague le 9 novembre. Derrière ce nouvel avion de 148 places, la compagnie met aussi en avant une cabine où quatre passagers sur cinq disposent d’un siège côté hublot ou couloir.

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La Rédaction
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Air France : son 60e Airbus A220 a emmené ses premiers passagers vers Prague © Social Mag
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Le nouvel Airbus A220 d’Air France n’est plus seulement un appareil livré à la compagnie. Le lundi 9 novembre 2026, le soixantième exemplaire, baptisé « Mimizan », a emmené ses premiers passagers lors d’un vol commercial vers Prague, comme le confirme Air France. Il avait été réceptionné le 6 novembre, sous l’immatriculation F-HOZJ.

Son nom rend hommage à la commune landaise, connue notamment pour son aérodrome et ses activités de parachutisme. Il s’inscrit dans la tradition de la compagnie qui baptise ses avions d’après des villes françaises.

Une rangée de cinq sièges plutôt que six

Pour les voyageurs, le détail le plus visible n’est pas le numéro de livraison, mais la disposition intérieure. L’A220 compte 148 places, organisées en rangées de cinq sièges, avec deux places d’un côté du couloir et trois de l’autre. Conséquence : selon Air France, environ 80 % des voyageurs occupent un siège côté hublot ou couloir, plutôt qu’un siège du milieu.

La cabine comprend aussi des espaces lumineux et une offre de connexion qui s’étend progressivement. D’après la compagnie, 85 % de ses A220 en service disposent déjà du Wi-Fi très haut débit gratuit. Les appareils restants doivent être équipés d’ici février 2027, tandis que les exemplaires livrés à partir du 61e seront préparés avant leur première mise en ligne.

Cette disponibilité annoncée à l’échelle de la flotte ne garantit pas à elle seule le fonctionnement de la connexion sur chaque trajet. Il reste préférable de vérifier les services affichés pour son vol au moment du voyage.

Cinq ans après l’arrivée de son premier A220, « Le Bourget », en 2021, Air France annonce avoir transporté près de 24 millions de voyageurs avec ce type d’appareil. Il dessert désormais une cinquantaine de destinations du réseau court et moyen-courrier, de Nice à Istanbul en passant par Genève et Brest.

Un renouvellement qui concerne aussi le bruit et les émissions

Air France indique que l’A220 émet 20 % de CO₂ en moins que les avions qu’il remplace et que son empreinte sonore est réduite de 34 %, dans les conditions de comparaison retenues par la compagnie. Ces chiffres portent sur le matériel et ne signifient pas qu’un vol devient sans émission.

Le groupe consacre près de deux milliards d’euros par an au renouvellement de sa flotte. L’arrivée de « Mimizan » marque la fin d’une première série de soixante appareils, tandis que d’autres A220 sont attendus. Pour les passagers, cela signifie surtout retrouver plus souvent cette cabine à cinq sièges de front sur les destinations européennes desservies par Air France.

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