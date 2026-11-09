Sony annonce un PlayStation Portal avec davantage de stockage, mais il ne sera pas vendu en France

Le PlayStation Portal évolue, mais les joueurs français ne pourront pas profiter de cette nouvelle édition dans les conditions annoncées. Sony a présenté le 9 novembre 2026 deux modèles Midnight Black, destinés spécifiquement au Japon et à la Corée du Sud, dont la sortie est prévue le 10 décembre.

Le détail intriguant ne concerne ni l’écran ni les commandes : le constructeur indique avoir ajouté du stockage interne pour préparer de futures fonctions. Il n’en précise ni la capacité exacte ni l’usage prévu. Cette réserve est importante, car le Portal demeure avant tout un appareil permettant de jouer en streaming, et non une console portable destinée à installer localement des jeux PS5.

Dans son annonce officielle japonaise, Sony affiche un prix conseillé de 39 980 yens TTC. En Corée du Sud, le tarif annoncé est de 378 000 wons. Chaque appareil inclura un mois de PlayStation Plus Premium, indispensable pour utiliser le catalogue de jeux proposé dans le cloud sans posséder de PS5.

Une restriction qui compte pour les acheteurs français

Le modèle japonais ne prend en charge que la langue japonaise et nécessite un compte PlayStation dont la région est définie sur le Japon. L’édition coréenne est soumise à des restrictions équivalentes pour la Corée du Sud. Ce ne sont donc pas de simples variantes esthétiques qu’un voyageur pourrait acheter à l’étranger en espérant les utiliser comme un modèle français ordinaire.

Le format matériel annoncé reste proche de l’appareil connu : écran LCD de huit pouces, définition 1080p, affichage jusqu’à 60 images par seconde, retours haptiques et gâchettes adaptatives selon les jeux. Sony rebaptise également l’appareil « PlayStation Portal Player » sur ces marchés, pour mieux refléter son évolution au-delà de la seule lecture à distance.

À son lancement en 2023, le Portal servait surtout de relais Wi-Fi vers une PS5. L’arrivée ultérieure du cloud gaming a permis à certains abonnés de jouer directement à des titres compatibles, sans devoir posséder la console. Les deux usages restent distincts : le streaming depuis sa PS5 utilise les jeux installés sur sa console, tandis que le cloud dépend des titres et conditions de l’abonnement.

Sony annonce des précommandes japonaises à partir du 13 novembre. Pour l’heure, aucune date française n’est mentionnée pour ces versions régionales ni pour les fonctions qui justifieraient leur stockage supplémentaire. C’est cette inconnue, davantage que leur coloris déjà connu, qui distingue réellement la nouvelle annonce.