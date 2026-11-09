Gault&Millau Belgique 2027 : 132 nouvelles adresses et un chef d’Anvers à l’honneur

Le guide Gault&Millau Belgique 2027 vient d’être présenté lundi 9 novembre 2026 à Brussels Expo. Il rassemble les appréciations de 1 311 restaurants, dont 132 nouvelles adresses dans la sélection et 160 établissements dont la note progresse. Pour les Français qui traversent régulièrement la frontière, l’édition offre un panorama actualisé des tables belges, au-delà des seuls restaurants les plus chers.

Le titre de Chef de l’année 2027 est attribué à Gert De Mangeleer, aux commandes de Hertog Jan à Anvers. Le chef est aussi associé à d’autres concepts, parmi lesquels Bar Bulot et L.E.S.S. Eatery. Cette distinction récompense un professionnel, tandis que les notes des restaurants restent un classement distinct : il ne faut pas confondre « chef de l’année » et « restaurant le mieux noté ».

À ce dernier jeu, Boury à Roulers conserve la première place avec 19 points sur 20, selon les comptes rendus du palmarès. La nouvelle édition met aussi en lumière la progression de Sir Kwinten à Lennik, désormais à 18,5/20, et de Bozar Restaurant à Bruxelles, à 18/20.

Des nouveautés aussi en Wallonie et à Bruxelles

Les nouvelles adresses distinguées ne se limitent pas à la Flandre. Le communiqué officiel de Gault&Millau daté du 9 novembre cite notamment OM à Embourg, près de Liège, parmi les nouvelles tables remarquables de Wallonie, avec 14,5/20. À Bruxelles, Cosmos, à Ixelles, fait son entrée avec 14/20. Fuzz, à Anvers, se distingue avec 15/20.

Une entrée dans le guide ne signifie pas nécessairement que le restaurant vient d’ouvrir. Elle indique qu’il rejoint cette sélection à l’occasion de l’édition 2027. Cette nuance intéresse les voyageurs à la recherche de nouvelles idées de sortie : une table peut exister depuis plusieurs années avant d’obtenir sa première mention.

La sélection dite H!P complète le classement gastronomique classique. Elle réunit 230 adresses mettant aussi l’accent sur un cadre décontracté et des concepts originaux, dont 35 nouvelles. Le guide distingue, dans cette catégorie, Chez Rouge à Namur, Ôngbà à Ixelles et Shibuya à Bruges. Les choix couvrent des ambiances très différentes, sans constituer une promesse de disponibilité ni de prix modérés dans tous les établissements.

Pour préparer une visite, les lecteurs peuvent consulter les fiches et sélections en ligne. La publication comprend également des cahiers consacrés aux chocolatiers et aux bars à cocktails, ainsi qu’un volet sur le Luxembourg.

Le guide papier de 722 pages sera proposé à partir du 10 novembre au prix annoncé de 35 euros. La sélection est utilisable comme source d’idées, mais les horaires, menus, prix et réservations de chaque établissement doivent être vérifiés directement avant un déplacement, notamment depuis la France.