Pourquoi les courses se resserrent après le 20 du mois, et ce que le ticket de caisse ne dit pas

Dans les magasins Intermarché et Netto, la valeur moyenne d’un panier baisserait après le 20 du mois, selon leur dirigeant. Derrière ce constat, une question très concrète pour les familles : achète-t-on moins de produits, des références différentes, ou fait-on simplement davantage de petits passages ?

Le ticket de caisse de fin de mois ne ressemble pas toujours à celui des premiers jours. Thierry Cotillard, président du Groupement Mousquetaires, assure observer dans son réseau une diminution d’environ 10 % du panier moyen après le 20 du mois. Selon les chiffres qu’il a donnés au Monde dans un entretien publié le 7 novembre, une visite représenterait alors 31 ou 32 euros, contre environ 35 euros plus tôt dans le mois.

Cette observation parle aux ménages qui doivent arbitrer entre alimentation, carburant et autres dépenses fixes. Elle demande pourtant une précaution : un panier moins cher n’est pas automatiquement une preuve que la famille mange moins. Il peut contenir moins d’articles, davantage de produits à petit prix, ou correspondre à des visites plus fréquentes et plus courtes.

Ce qu’il faut regarder pour comprendre son propre budget

Le responsable d’Intermarché indique justement constater davantage de passages en magasin, avec un peu moins de produits à chaque visite. Cela peut changer profondément la lecture d’un ticket. Deux petites courses à 18 euros coûtent par exemple davantage qu’un seul panier à 32 euros, même si chacune semble plus légère.

Pour une famille qui cherche à comprendre où part son budget, la comparaison utile porte donc sur la dépense alimentaire totale sur plusieurs semaines, et pas seulement sur le prix moyen de chaque passage. Conserver quelques tickets, distinguer les achats ordinaires des produits d’entretien ou des achats exceptionnels et comparer des quantités similaires aide à repérer les vrais changements.

L’autre précaution consiste à ne pas transformer l’expérience d’un distributeur en portrait statistique de tous les Français. Les chiffres cités par Thierry Cotillard concernent son enseigne et sont présentés par son dirigeant. Ils ne sont pas une enquête représentative de l’ensemble des ménages.

Une pression sur l’alimentation, mais des indicateurs différents

Les dernières données publiées par l’Insee le 30 octobre montrent que la consommation alimentaire des ménages a reculé de 0,2 % en volume en septembre 2026, après une baisse de 1,1 % en août. L’indicateur national mesure l’évolution des achats en volume et ne décrit pas le calendrier des courses dans chaque foyer. Il ne faut donc pas le confondre avec la valeur d’un panier chez un distributeur.

Ces deux éclairages racontent des réalités compatibles, mais pas identiques. Certaines personnes peuvent réduire les produits jugés moins essentiels, d’autres rechercher des promotions ou changer de magasin. La pression sur le pouvoir d’achat n’implique pas que toutes les familles fassent les mêmes choix.

Au quotidien, le meilleur repère demeure le coût des produits réellement consommés par le foyer sur un mois entier. C’est cette somme, davantage que le montant d’une visite isolée, qui permet de savoir si le budget courses se resserre.