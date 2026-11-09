À Mayotte, les fortes pluies placent l’archipel en vigilance jaune dès ce lundi

À Mayotte, la vigilance jaune pour fortes pluies et orages est entrée en vigueur lundi 9 novembre 2026 dans la matinée. Les services météorologiques annoncent une période de temps humide et instable susceptible de se prolonger jusqu’au mercredi 11 novembre. Pour les habitants, le principal enjeu est de suivre l’évolution de l’alerte plutôt que de considérer les trois journées comme uniformément dangereuses.

Le bulletin officiel de Météo-France Mayotte, émis lundi à 7 heures locales, fait état de passages nuageux plus fréquents et d’averses pouvant prendre un caractère orageux. Le niveau jaune n’est pas une annonce de catastrophe : il appelle à la prudence, car des phénomènes localement marqués peuvent se produire, même lorsque les conditions restent relativement calmes ailleurs sur l’île.

Selon Mayotte Hebdo, l’alerte a été activée à 6 h 30 lundi, sur fond de dégradation annoncée pour plusieurs jours. Le passage éventuel au niveau orange dépendra des prévisions ultérieures. Il ne s’agit pas d’une décision déjà prise : les habitants doivent consulter les nouveaux bulletins avant de prévoir un déplacement.

Routes, ravines et habitations : les précautions les plus utiles

Lors des fortes averses tropicales, une route sèche quelques instants auparavant peut devenir difficile à emprunter. La prudence vaut particulièrement aux abords des ravines et des cours d’eau, où la montée des eaux peut être rapide. Il faut éviter de traverser une chaussée inondée, y compris lorsque le trajet paraît court. L’eau peut masquer un affaissement de la route ou entraîner un véhicule.

Les personnes vivant dans des logements exposés aux écoulements peuvent vérifier que les évacuations accessibles ne sont pas obstruées, sans s’exposer à un risque pour intervenir pendant l’orage. En cas de pluie intense, se mettre à l’abri et éloigner les enfants des zones de ruissellement reste préférable à une sortie improvisée. Il est également prudent de reporter les activités près des ravines et les déplacements non indispensables si les conditions se dégradent.

Le Journal de Mayotte indique que la vigilance concerne les fortes pluies et les orages, sans alerte équivalente annoncée pour les vents forts ou les vagues-submersion dans son point du lundi matin. Cette distinction importe : une vigilance météo correspond à des phénomènes précis et peut être modifiée indépendamment pour chacun d’eux.

Pour mardi 10 et mercredi 11 novembre, la situation devra être réévaluée à partir des bulletins actualisés. Les habitants peuvent retrouver les prévisions territoriales sur le site de Météo-France Mayotte. En cas de danger immédiat, les secours restent joignables au 112.