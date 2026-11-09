Après Bruna, une autre dépression nommée Charles pourrait apporter de fortes pluies jeudi dans le Sud-Est

Deux dépressions en quelques jours, mais pas les mêmes effets au même endroit. Dans son bulletin du lundi 9 novembre 2026, Météo-France décrit une semaine agitée sur l’Hexagone. Bruna, positionnée sur le proche Atlantique, influence le temps du début de semaine. Une autre dépression, baptisée Charles, devrait remonter sur le sud du pays jeudi 12 novembre.

Ce nouvel épisode concernerait une vaste moitié sud, avec des précipitations potentiellement intenses et orageuses dans une large partie du quart sud-est, notamment en Provence et en Corse. Il s’agit encore de prévisions : aucun cumul exceptionnel ne peut être considéré comme déjà tombé, et la localisation exacte des pluies les plus fortes reste à suivre.

De la douceur avant les pluies les plus marquées

Le lundi 9 novembre, la météo a d’abord changé de visage avec le retour de températures douces. Dans le Sud-Ouest et jusqu’aux plaines d’Auvergne, les 20 °C sont souvent atteints ou dépassés. Météo-France indique que l’indicateur national repasse au-dessus des normales de saison après onze journées fraîches, entre le 29 octobre et le 8 novembre.

La douceur n’exclut pas les pluies. Sur les Cévennes, les précipitations du lundi peuvent localement atteindre 60 millimètres. Mardi, des pluies restent attendues sur le nord, le Sud-Est et la Corse, avec un risque d’averses orageuses vers le sud de l’Aquitaine en fin de journée. Mercredi 11 novembre, un nouveau passage pluvieux est prévu sur le nord du pays, tandis que les pluies persistent par endroits près de la Méditerranée.

La perturbation associée à Charles devrait ensuite marquer le jeudi, avant un repli des températures vendredi. Pour les habitants du Sud, ce calendrier aide à distinguer une journée simplement douce et humide d’une période où les conditions pourraient devenir plus difficiles.

Pourquoi la Méditerranée reçoit de nouveaux épisodes

L’organisme météorologique recense déjà cinq épisodes de fortes pluies autour de la Méditerranée depuis la fin septembre. L’explication tient notamment à la rencontre entre de l’air froid en altitude et une masse d’air humide remontant de la mer. Dans certaines configurations, les orages peuvent rester longtemps sur le même secteur et concentrer des précipitations importantes.

Cette perspective intervient après les pluies qui ont déjà concerné le Gard et la Corse la semaine précédente. Mais les risques annoncés pour jeudi ne sont pas une prolongation mécanique des alertes passées : les niveaux de vigilance doivent être consultés pour chaque nouvelle journée.

Avant de se déplacer, les familles peuvent vérifier les bulletins locaux et la carte de vigilance actualisée. Les prévisions nationales donnent la tendance de la semaine ; elles ne remplacent ni les consignes des autorités locales, ni la surveillance des cours d’eau lorsque les pluies deviennent soutenues.