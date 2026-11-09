A9 et frontière espagnole : un camion en feu provoque des bouchons jusqu’au Boulou

Un incendie de poids lourd sur l’AP-7, en Espagne, a compliqué lundi 9 novembre les trajets entre les Pyrénées-Orientales et la Catalogne. L’alerte ne concernait pas seulement l’autoroute espagnole : les ralentissements ont fini par gagner l’A9, côté français, et les automobilistes ont dû adapter leur itinéraire.

Selon les informations publiées par VINCI Autoroutes, un camion a pris feu sur l’AP-7 au kilomètre 16, dans le secteur de Biure, au sud de La Jonquera. La circulation a été interrompue le temps de l’intervention et de la remise en état de la chaussée. Une déviation a été mise en place côté espagnol, tandis que des files se formaient jusqu’à la frontière française.

L’incident, survenu dans la matinée du 9 novembre, illustre la fragilité de cet axe très fréquenté : un problème localisé sur l’AP-7 peut rapidement gêner les déplacements quotidiens, les trajets familiaux et les transports de marchandises entre les deux pays.

Une sortie conseillée au Boulou, puis une réouverture partielle

À 13 h 56, dans sa mise à jour, VINCI Autoroutes recommandait aux conducteurs en direction de l’Espagne de quitter l’A9 à l’échangeur numéro 43 du Boulou. L’opérateur déconseillait également d’emprunter l’entrée d’autoroute du même échangeur dans ce sens. En Espagne, une sortie obligatoire était signalée à La Jonquera, au numéro 6.

La situation a évolué dans l’après-midi. D’après le suivi local publié le 9 novembre, la circulation avait repris en début d’après-midi, avec encore une voie fermée pour le nettoyage. Cette réouverture ne signifie pas que tous les ralentissements avaient immédiatement disparu : le trafic accumulé pendant la coupure devait encore s’écouler.

La déviation sur les routes secondaires pouvait elle-même rallonger les temps de parcours. Quitter une autoroute engorgée ne constitue donc pas systématiquement un gain, surtout quand de nombreux véhicules prennent simultanément la même route.

Ce qu’il faut vérifier avant de rejoindre la frontière

Pour les personnes qui prévoient de gagner Figueres, Gérone ou Barcelone depuis la France, le point essentiel est de ne pas confondre les horaires d’un bulletin avec l’état actuel du réseau. Un itinéraire conseillé à 13 heures peut ne plus être adapté quelques heures plus tard. Les conditions doivent être contrôlées juste avant le départ, auprès des services de trafic autoroutier français et catalans.

Les bouchons observés lundi ne constituent pas non plus la preuve d’une fermeture pour la journée du mardi 10 novembre. Les restrictions de circulation ou travaux prévus sur d’autres tronçons ne doivent pas être confondus avec les conséquences de cet incendie.

Ce lundi, l’effet le plus concret a été un allongement des trajets de part et d’autre de la frontière, alors que les secours et les équipes routières intervenaient sur une portion espagnole de quelques kilomètres. La circulation ayant commencé à reprendre dans l’après-midi, c’est désormais l’évolution de la chaussée et l’écoulement du trafic qui déterminent les difficultés restantes.