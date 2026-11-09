Galaxy Watch 8 : One UI 9 Watch apparaît en version stable en Corée, sans date annoncée pour la France

Les propriétaires de Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic commencent à signaler une nouvelle étape pour leurs montres. Le 9 novembre 2026, plusieurs captures d’écran publiées par des utilisateurs en Corée du Sud montrent l’arrivée d’une version stable de One UI 9 Watch. Pour les utilisateurs français, l’information a un intérêt particulier, mais elle ne donne pas encore de date de téléchargement.

Selon les écrans relayés le 9 novembre par DigitBin, une Galaxy Watch 8 Classic déjà inscrite au programme bêta propose un paquet d’environ 158,5 Mo. Sur une montre hors programme de test, un autre écran évoque environ 2 Go. La différence est logique pour deux appareils dont les logiciels ne partent pas du même point, mais ces tailles ne permettent pas de prévoir exactement le téléchargement sur tous les modèles.

Les références de logiciel visibles se terminent par BZJ7 et mentionnent un correctif de sécurité daté du 5 octobre 2026. Il s’agit d’éléments documentés par des propriétaires, pas d’un calendrier mondial formellement publié par Samsung.

Ce qui change sur la montre

Les indications accompagnant cette version évoquent une interface revue et des améliorations du suivi de la santé : données de sommeil, charge cardiovasculaire et éléments d’analyse de la condition physique. Elles mentionnent également une configuration simplifiée des cadrans et des fonctions de sécurité. Les caractéristiques disponibles peuvent varier selon les capteurs et la génération de montre.

Le calendrier est important. Dès le 26 août, Samsung avait ouvert un programme bêta en Corée pour les Watch 8. L’interface des montres n’est pas à confondre avec la version pour smartphones, dont Samsung avait annoncé le déploiement en septembre.

La nouvelle étape observée concerne donc des montres qui sortent de la phase de test sur un premier marché. Les utilisateurs ayant installé la bêta coréenne sont aussi invités, d’après les captures, à passer sur la version finale pour continuer à recevoir des mises à jour et à quitter le programme de test achevé.

Faut-il chercher la mise à jour en France ?

Pas en se fiant à la seule annonce coréenne. Aucun des éléments publiés ce 9 novembre ne confirme un déploiement français, ni son ouverture à toutes les montres de la gamme Galaxy. Une fonctionnalité disponible dans une version coréenne ne l’est pas nécessairement partout au même moment.

Pour un propriétaire français de Galaxy Watch 8, la vérification la plus simple reste l’application Galaxy Wearable et la rubrique de mise à jour logicielle. L’apparition effective du téléchargement sur son appareil comptera davantage qu’une date extrapolée à partir de captures venues d’un autre pays. Il est préférable d’éviter les fichiers de micrologiciel proposés par des sources inconnues.

L’arrivée de la version stable en Corée donne ainsi un signal concret sur l’avancement du logiciel, sans transformer une disponibilité locale en lancement européen confirmé.