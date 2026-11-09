Autonomie des seniors : en Bourgogne-Franche-Comté, 70 % vivraient à domicile en 2055

En Bourgogne-Franche-Comté, sept personnes âgées sur dix en perte d’autonomie pourraient vivre à domicile en 2055. C’est l’une des perspectives mises en évidence par un dossier départemental de l’Insee et de l’Agence régionale de santé (ARS), publié le 3 novembre 2026. Cette projection met au premier plan l’organisation de l’aide à domicile, la disponibilité de professionnels formés et les différences entre départements.

Dans cette région, les statisticiens dénombraient en 2021 environ 860 000 personnes de 60 ans ou plus, dont 97 600 en perte d’autonomie, soit 11 % des seniors. L’Insee envisage une augmentation d’environ 20 % de cette dernière population d’ici 2055 si les hypothèses démographiques et sanitaires retenues se réalisent. Il ne s’agit ni d’un nombre de bénéficiaires déjà constaté ni d’une prévision certaine des besoins individuels.

Des besoins très différents selon les départements

Le volet territorial du dossier montre que la Côte-d’Or, le Jura et le Doubs pourraient enregistrer des augmentations proches de 30 % du nombre de seniors en perte d’autonomie à l’horizon 2055. La Nièvre et le Territoire de Belfort connaîtraient des hausses plus modérées, leur vieillissement démographique étant déjà avancé. La Saône-et-Loire conserverait, en volume, la population régionale la plus nombreuse de seniors confrontés à une perte d’autonomie.

Cette distinction entre progression en pourcentage et effectif total est importante pour l’action publique : un département dont la hausse relative reste modérée peut devoir accompagner un nombre élevé de personnes. En 2021, la Nièvre enregistrait déjà la proportion la plus importante de seniors en perte d’autonomie dans la région, à environ 13 %.

Le domicile, principal lieu de vie des personnes accompagnées

À l’échéance 2055, environ 70 % des seniors en perte d’autonomie vivraient à domicile, selon le dossier. Cela ne signifie pas qu’ils seraient tous dépourvus d’aide ni que les établissements cesseraient d’être nécessaires. La projection éclaire plutôt la place que devraient conserver les proches aidants, les soins infirmiers, l’assistance quotidienne et les dispositifs permettant d’adapter le logement.

Les besoins peuvent aussi varier selon la gravité de la perte d’autonomie. L’Insee anticipe une progression plus marquée des situations sévères dans les départements de l’est de la région. Les difficultés de mobilité, l’éloignement des services et la disponibilité des intervenants peuvent compliquer le maintien à domicile, particulièrement dans les communes rurales. Le dossier ne chiffre toutefois pas à lui seul les financements qui seraient nécessaires pour répondre à ces besoins futurs.

Hébergement : des écarts de capacités, de coûts et de personnels

Un autre chapitre de l’étude consacré aux établissements relève qu’environ 33 100 personnes âgées en perte d’autonomie vivaient en établissement dans la région en 2021. L’offre d’hébergement est relativement développée, mais elle demeure inégalement répartie. Les tarifs, l’ancienneté des bâtiments et la reprise incomplète des taux d’occupation après la crise sanitaire dessinent des situations contrastées.

Les auteurs soulignent également les difficultés de recrutement dans les métiers du soin et de l’accompagnement. L’enjeu ne se limite donc pas à construire ou rénover des places : la présence de professionnels disponibles détermine aussi la capacité à accompagner les résidents et les personnes qui restent chez elles.

Pour les familles, ces résultats invitent à distinguer une tendance démographique de l’accès concret aux aides. La nature des prestations, leur financement et les démarches d’ouverture des droits restent régis par les dispositifs applicables au lieu de résidence et à la situation de la personne. Les nouvelles données territoriales fournissent surtout aux collectivités et aux acteurs du secteur social une base pour anticiper l’organisation des services.