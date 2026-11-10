Angleterre : à l’école, garder son téléphone au fond du sac ne suffira bientôt plus

Dans les écoles anglaises, éteindre son téléphone et le laisser au fond du sac pourrait bientôt ne plus suffire. Le gouvernement britannique a annoncé le 9 novembre 2026 un durcissement des consignes : à partir de septembre 2027, les établissements devront organiser une journée scolaire durant laquelle les élèves ne pourront pas accéder à leur smartphone.

La nouvelle orientation va au-delà des règlements dits « ni vu, ni entendu », qui autorisent encore parfois les jeunes à conserver leur appareil avec eux à condition de ne pas l’utiliser. Selon l’annonce rapportée par Tes le 9 novembre, le ministère britannique de l’Éducation veut que les téléphones soient véritablement inaccessibles, pendant les cours comme pendant les pauses.

Des pochettes verrouillables aux casiers sécurisés

Plusieurs solutions sont envisagées : collecte des appareils à l’entrée, rangement dans des casiers fermés, pochettes verrouillables ou exclusion du téléphone de l’enceinte de l’établissement. Le choix pratique devrait rester largement entre les mains des écoles. Le gouvernement n’a pas annoncé que chaque établissement serait obligé d’acheter le même équipement.

Cette précision compte pour les familles. Certains enfants se rendent seuls à l’école et leurs parents souhaitent pouvoir les joindre avant le premier cours ou après la sortie. Un règlement interdisant l’accès au smartphone pendant la journée n’a pas forcément pour objet d’interdire de l’emporter sur le trajet. Les procédures locales devront expliquer comment contacter un élève en cas d’urgence.

Le secrétaire général du syndicat de chefs d’établissement NAHT a averti que les dispositifs plus stricts pouvaient entraîner des coûts supplémentaires. Casiers, rangement sécurisé et gestion quotidienne des téléphones nécessitent du matériel et du temps, même lorsque les enseignants soutiennent l’objectif de réduire les distractions.

Une interdiction déjà en vigueur, mais jugée insuffisante

L’Angleterre ne part pas de zéro. La directive actuellement publiée par le Department for Education est devenue statutaire le 29 juin 2026 et doit être suivie par les écoles depuis le 1er septembre. Elle prévoit un environnement sans téléphone par défaut, tout en laissant une marge de manœuvre aux directions sur la manière d’appliquer cette règle.

La nouvelle annonce porte précisément sur cette application. Garder un portable hors de vue ne garantit pas qu’un élève ne le consultera pas discrètement ; le gouvernement souhaite donc une organisation plus contrôlable. La ministre Lucy Powell présente l’école comme un lieu d’apprentissage et de relations entre élèves plutôt que de défilement permanent sur les écrans.

Cette évolution anglaise intéresse aussi les parents français, où les établissements débattent déjà de l’usage des appareils, de la sécurité et des moyens de faire respecter leurs règlements. Une affaire française concernant un traceur GPS à l’école illustre toutefois la nécessité de distinguer les outils de géolocalisation, les téléphones et leurs cadres juridiques respectifs.

Le calendrier britannique reste une annonce de renforcement pour septembre 2027, et non l’entrée en vigueur immédiate d’une nouvelle interdiction uniforme. D’ici là, la rédaction des consignes et leurs modalités d’application devront être précisées.