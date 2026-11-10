Ces anciens de l’Ecole polytechnique risquent 15 000 euros d’amende pour avoir manifesté en grand uniforme

Le 5 novembre 2026, une vingtaine d’anciens élèves de l’École polytechnique défilent dans les rues de Paris avec le grand uniforme militaire, bicorne et tunique bleu foncé. Ils portent des pancartes « Démocratie en danger, Ingés en colère » et rejoignent un cortège de 350 000 personnes mobilisées contre la vie chère. Le lendemain, l’institution publie un communiqué sans équivoque : « Si l’X respecte pleinement la liberté d’expression et le droit de chacun à manifester, elle condamne formellement le port du Grand Uniforme dans ce contexte. »

Des diplômés en uniforme, un statut à distinguer

L’École précise que les manifestants sont d’anciens élèves, et non des élèves actuellement scolarisés. Pendant leur formation, les élèves français de Polytechnique ont le statut d’élèves officiers : rémunérés par l’État et soumis au Code de la défense, ils n’ont ni droit de grève ni droit de manifester. Après leur diplôme, certains conservent des liens avec l’armée selon leur parcours professionnel.

Le grand uniforme, porté notamment lors du défilé du 14 juillet et des cérémonies officielles, est soumis à des règles d’usage. L’instruction du 5 mars 1996 précise : « L’uniforme peut être revêtu dans toutes les manifestations publiques n’ayant pas un caractère politique, électoral ou syndical. » Le devoir de réserve s’applique aux militaires en activité et, dans certains cas, après leur service. Sur les réseaux sociaux, Arnaud Poulain, ancien élu LR, interpelle : « On ne manifeste pas en uniforme. Le diplôme d’une école militaire devrait s’accompagner de la même réserve que le statut de militaire. »

Le grand uniforme au cœur de la controverse

Selon la CGT, la mobilisation du 5 novembre rassemble 1,6 million de personnes contre la hausse des prix et en soutien aux revendications lycéennes. La présence des anciens polytechniciens en tenue militaire suscite une controverse distincte de leur participation à la manifestation. Les grandes écoles françaises forment des élites qui concentrent pouvoir et privilèges ; ici, c’est l’usage d’un symbole de l’École dans un cortège revendicatif qui est contesté.

Le grand uniforme renvoie à l’histoire militaire de Polytechnique et à son identité. L’École polytechnique rappelle que le grand uniforme est un symbole de son identité, de son histoire militaire et de ses valeurs. Son communiqué condamne le port de la tenue dans la manifestation, sans remettre en cause le droit des anciens élèves à exprimer leurs opinions.

La condamnation de l’École et le précédent de 2018

Publié le 6 novembre 2026, le communiqué ne nomme aucun manifestant et n’annonce pas de sanction immédiate. En 2018, Régis Portalez, ancien membre de Polytechnique, avait défilé en tenue militaire lors des manifestations des Gilets jaunes. Le commandement militaire et l’administration avaient porté plainte, mais la justice avait discrètement mis fin aux poursuites.

L’affaire relance aussi les questions posées aux grandes écoles sur la formation et l’engagement de leurs diplômés. Certaines institutions éducatives assument explicitement leur mission d’inclusion sociale. Polytechnique conserve, pour sa part, un héritage militaire et un recrutement élitiste.

Le risque de poursuites pour port illégal d’uniforme

Les articles 433-14 et 433-15 du Code pénal sanctionnent le port illégal d’un uniforme réglementé, avec des peines pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Les anciens élèves pourraient donc s’exposer à des poursuites pour avoir manifesté en grand uniforme. Leur situation doit toutefois être distinguée de celle des élèves officiers, soumis pendant leur formation aux obligations de leur statut militaire.