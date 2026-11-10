Logement trop cher : la crise menace désormais l’économie des villes européennes

Trouver un logement à un prix compatible avec son salaire devient un obstacle majeur dans de nombreuses métropoles européennes. Le problème est particulièrement sensible pour les jeunes actifs, les familles et les personnes qui doivent déménager pour travailler.

Dans son rapport Emerging Trends in Real Estate Europe 2027, PwC et l’Urban Land Institute placent l’accessibilité et l’offre de logements au premier rang des défis auxquels les villes devront répondre pendant la prochaine décennie. Ces préoccupations devancent notamment l’adaptation au changement climatique, les infrastructures et la cohésion sociale.

Ce diagnostic rejoint la recommandation de la Commission européenne du 9 septembre 2026, qui constate que la crise du logement limite la mobilité des travailleurs et des étudiants et affaiblit la compétitivité des territoires.

Un spécialiste allemand du logement interrogé dans l’étude souligne que les entreprises peinent à s’implanter lorsque leurs salariés ne peuvent pas trouver à se loger. Le manque d’habitations devient ainsi une difficulté économique qui dépasse largement le marché immobilier.

Des loyers qui pèsent sur les jeunes actifs

Dans certaines grandes villes, le coût du logement absorbe une part considérable des revenus. À Berlin, un dirigeant interrogé par les auteurs du rapport évoque des jeunes professionnels dont le loyer atteint 50 % du salaire. Il s’agit d’une observation issue d’un entretien, et non d’une moyenne établie pour l’ensemble des locataires berlinois.

Ces difficultés réduisent les possibilités de mobilité professionnelle. Accepter un nouvel emploi dans une métropole attractive peut devenir compliqué lorsque les loyers absorbent l’essentiel de l’augmentation de salaire attendue.

Dans l’enquête PwC–ULI, 34 % des répondants placent l’accessibilité du logement parmi leurs trois principales préoccupations sociales et politiques à court terme. Par ailleurs, 53 % estiment que l’accès à des logements abordables gagnera en importance en 2027, contre 39 % dans l’édition précédente.

La pénurie de logements se heurte à des coûts de construction et à des délais de réalisation élevés.

Pourquoi les investisseurs ne résolvent pas la pénurie

Le logement attire pourtant d’importants capitaux. Selon les données MSCI reprises dans l’étude, le secteur résidentiel au sens large a représenté 41 milliards d’euros d’investissements en Europe depuis le début de l’année 2026, au moment du bilan présenté dans le rapport.

Six catégories liées au logement ou à l’hébergement figurent parmi les dix secteurs offrant les meilleures perspectives d’investissement pour 2027. Les résidences pour seniors, les logements étudiants, les appartements avec services ou encore le résidentiel locatif suscitent un intérêt particulier.

Mais cet appétit ne garantit pas la construction de logements accessibles aux ménages modestes. Les promoteurs se heurtent à la hausse des coûts de construction, aux difficultés de financement et aux règles locales encadrant les loyers et l’urbanisme. Dans certains cas, le loyer nécessaire pour rentabiliser une opération dépasse ce que les ménages peuvent payer.

Le coût du logement détermine de plus en plus la possibilité de vivre et de travailler dans les grandes villes.

Plusieurs investisseurs interrogés réclament davantage de stabilité réglementaire avant de financer des programmes de long terme. Un gestionnaire britannique estime que certains logements abordables ne pourront être construits sans subventions ou autres formes d’intervention publique.

Pour les ménages concernés, l’enjeu reste immédiat : disposer de logements dont le coût permette encore de vivre et de travailler dans les villes où se concentrent les emplois.