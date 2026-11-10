Cat’s Eyes sur TF1 : le réalisateur veut une saison 3, mais une condition reste décisive

Le dernier épisode de la saison 2 de Cat’s Eyes a été diffusé lundi 9 novembre 2026 sur TF1. Une question se pose désormais aux téléspectateurs : les trois sœurs Chamade reviendront-elles dans de nouveaux épisodes ? À cette date, la chaîne n’a pas annoncé de commande pour une troisième saison.

Le réalisateur Alexandre Laurent s’est exprimé dans un entretien publié le 9 novembre par AlloCiné. Il assure que les équipes ont envie de continuer, mais insiste sur deux conditions bien concrètes : le niveau d’audience et la possibilité de financer une fiction qu’il décrit comme coûteuse.

Il ne confirme donc ni le tournage de nouveaux épisodes, ni la signature d’un contrat, ni une date de diffusion. Son enthousiasme n’est pas une décision de programmation de TF1. La chaîne doit encore examiner le bilan des soirées consacrées à cette deuxième saison.

Pourquoi le dernier épisode ne garantit pas une suite

Adaptée du manga de Tsukasa Hōjō, la version française de Cat’s Eyes fait évoluer Tamara, Sylia et Alexia autour d’intrigues de vols d’œuvres d’art et de leur histoire familiale. Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain incarnent les trois héroïnes.

La deuxième saison a commencé le 12 octobre et s’est terminée le 9 novembre. La page de la série sur TF1+ permet de retrouver les épisodes proposés par la plateforme, selon les modalités d’accès propres à chaque vidéo. Une disponibilité en replay ne signifie pas qu’une troisième saison a déjà été produite.

Le réalisateur reconnaît qu’un tel projet suppose une mobilisation importante de moyens. Pour une chaîne, la décision ne dépend pas seulement de la curiosité autour du dernier épisode : les audiences, le coût des séquences d’action, la distribution et les perspectives de financement comptent également. Aucun budget précis de saison 3 n’a toutefois été communiqué.

Une scène post-générique peut nourrir les hypothèses des fans. Interrogé sur la possibilité d’un déplacement de l’histoire au Japon, Alexandre Laurent indique qu’il trouverait cette direction séduisante. Mais il ne présente pas ce décor éventuel comme un projet validé, ni comme une promesse faite aux spectateurs.

Le final, intitulé « Une dernière nuit au musée », marque donc la fin du calendrier de diffusion connu, pas une annonce sur l’avenir de la série. Pour les personnes qui souhaitent voir les épisodes déjà sortis, le plus sûr reste de consulter directement les indications de TF1+ : certaines offres en avant-première ou sans publicité peuvent être payantes.

La prochaine étape sera une prise de position officielle de TF1. Tant qu’elle n’intervient pas, il serait prématuré de parler de lancement de tournage, de casting confirmé ou d’une diffusion en 2027.