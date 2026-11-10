Voyage en Italie : quatre secteurs de Toscane placés en alerte jaune pour les pluies du 10 novembre

Une alerte jaune aux pluies et aux risques d’inondation locale a été émise le lundi 9 novembre 2026 pour plusieurs secteurs du nord-ouest de la Toscane, en Italie. Elle doit s’appliquer mardi 10 novembre, de 8 heures à minuit, selon les informations communiquées par la protection civile régionale.

La Lunigiana, la Versilia, la Garfagnana et le secteur de Lucques figurent parmi les zones concernées. Pour les personnes qui séjournent dans cette partie de l’Italie ou doivent la traverser, l’avertissement invite surtout à vérifier la météo et les conditions de déplacement avant de partir. Il ne signifie pas que les routes ou les trains sont tous interrompus.

La Région Toscane publie ses niveaux d’alerte actualisés et la dépêche de l’agence ANSA du 9 novembre précise que la perturbation vient d’un flux d’air doux et humide d’origine atlantique. Les pluies et orages attendus concernent principalement le nord-ouest de la région.

Quelles zones de Toscane sont concernées ?

La Lunigiana, située au nord de la Toscane près de la Ligurie, comporte des vallées et des axes traversant des reliefs. La Garfagnana est une zone montagneuse au nord de Lucques. La Versilia, elle, inclut un secteur littoral connu des visiteurs. L’alerte vise aussi l’aire lucquoise, mais elle ne doit pas être étendue sans vérification à toute la Toscane, notamment à Florence ou à Sienne.

Le niveau jaune correspond à une vigilance pour des phénomènes pouvant entraîner des difficultés localisées. Il ne s’agit ni d’une alerte rouge, ni de la confirmation que des dégâts se sont déjà produits. La protection civile distingue les risques hydrogéologiques, qui peuvent toucher les versants et les sols, des risques hydrauliques liés au réseau secondaire de cours d’eau.

Le bulletin national italien publié le 9 novembre signale aussi pour le 10 novembre des niveaux jaunes dans d’autres zones, notamment en Émilie-Romagne, au Latium, dans les Marches, en Ombrie et au Molise. Les motifs et périmètres ne sont pas identiques partout : il faut consulter la carte correspondant exactement à sa destination.

Ce qu’il faut vérifier avant un déplacement

Un voyageur peut commencer par contrôler le bulletin régional au moment de son départ, car une prévision émise la veille peut être révisée. En cas de fortes précipitations, les passages bas, les abords de ruisseaux et les petites routes de montagne demandent une vigilance particulière. Les recommandations locales et les éventuelles restrictions de circulation priment sur un itinéraire prévu à l’avance.

Les opérateurs ferroviaires et routiers restent les sources appropriées pour vérifier une interruption effective du trafic. Les bulletins consultés ne permettent pas de conclure à une fermeture générale des transports dans le nord de la Toscane.

Cette alerte concerne le territoire italien : elle ne constitue pas, en elle-même, une alerte météorologique pour la France. Sa portée immédiate est surtout pratique pour les voyageurs présents dans les zones citées ce mardi 10 novembre.