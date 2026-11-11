Sous-emploi en France : 4,6 % des personnes qui travaillent veulent ou peuvent travailler davantage

Être en emploi ne signifie pas nécessairement travailler autant qu’on le souhaiterait. Selon les chiffres publiés le 10 novembre 2026 par l’Insee, 4,6 % des personnes occupant un emploi étaient en situation de sous-emploi au troisième trimestre. Cette proportion augmente de 0,2 point sur trois mois et sur un an, alors que le taux de chômage au sens du Bureau international du travail se maintient à un niveau proche de celui du printemps.

Ces données, tirées de l’enquête Emploi de l’Insee, donnent une lecture complémentaire de la situation sociale. Elles concernent des personnes qui travaillent déjà, mais dont la quantité de travail est insuffisante au regard de leur souhait et de leur disponibilité, ou dont l’activité a été temporairement réduite dans certaines circonstances.

Un indicateur différent du chômage et du simple temps partiel

Le sous-emploi ne recouvre pas tout le travail à temps partiel. De nombreux salariés choisissent un horaire réduit sans souhaiter davantage d’heures. À l’inverse, le sous-emploi comprend notamment des personnes à temps partiel qui désirent et peuvent travailler plus, ainsi que certaines situations d’activité réduite pour des raisons économiques ou techniques.

Cette distinction est essentielle pour comprendre ce que mesure réellement le chiffre de 4,6 %. Il s’agit d’une proportion parmi les personnes en emploi, et non parmi l’ensemble des habitants, ni seulement les demandeurs d’emploi. Elle ne signifie pas non plus que tous ces travailleurs sont privés du même volume d’heures.

L’Insee souligne que, malgré la récente hausse, cette part demeure inférieure de 1,3 point à son niveau de fin 2019. La dégradation constatée sur les derniers trimestres n’efface donc pas entièrement l’amélioration de plus longue période.

17,2 % des participants au marché du travail subissent une contrainte

Pour élargir l’analyse, l’institut additionne trois situations : les personnes au chômage, celles situées dans le « halo » autour du chômage et les personnes en sous-emploi. Le halo désigne des personnes sans emploi qui souhaitent travailler mais ne remplissent pas tous les critères du chômage au sens du BIT, par exemple sur la recherche active ou la disponibilité.

Dans cet ensemble plus large, 17,2 % des participants au marché du travail voient leur offre de travail non utilisée ou sous-utilisée au troisième trimestre 2026. L’indicateur est stable sur trois mois et augmente de 0,3 point sur un an. Son dénominateur inclut les actifs et les personnes du halo : il ne faut donc pas le confondre avec le taux de chômage de 8,2 %, calculé sur la population active.

La mesure a une portée sociale concrète. Elle rappelle que le seul nombre de chômeurs ne décrit pas toutes les difficultés d’accès à un volume de travail satisfaisant, sujet important pour l’organisation du quotidien et les revenus des ménages. En revanche, cette statistique n’établit pas à elle seule une baisse du pouvoir d’achat ni une cause unique des horaires insuffisants.

Un marché de l’emploi contrasté selon l’âge et le type de contrat

Les résultats du troisième trimestre donnent une image nuancée : le taux de chômage atteint 8,2 %, en léger recul de 0,1 point sur le trimestre, mais supérieur de 0,4 point à celui d’un an auparavant. En parallèle, la part du temps partiel dans l’emploi est de 17,6 %, quasiment inchangée sur un an. La légère hausse du sous-emploi n’est donc pas synonyme d’une augmentation générale du temps partiel.

L’Insee relève également un taux d’emploi de 69,1 % chez les 15-64 ans, presque stable sur le trimestre, ainsi qu’un recul de l’emploi des plus jeunes sur un an. Les évolutions trimestrielles peuvent aussi comporter des marges d’incertitude liées à l’enquête statistique.

Pour les acteurs de l’emploi et de l’accompagnement social, l’enjeu est ainsi double : suivre les personnes complètement privées de travail et repérer celles qui en exercent déjà, mais ne disposent pas d’un nombre d’heures correspondant à leurs possibilités. La prochaine photographie trimestrielle de l’Insee permettra de déterminer si cette remontée du sous-emploi se prolonge.