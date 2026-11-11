Mouvement lycéen : une étude décrit le profil de 1 504 mineurs déférés devant la justice

Le ministère de la Justice a publié le 10 novembre 2026 une étude consacrée à 1 504 mineurs déférés dans le contexte du mouvement lycéen. L’analyse, réalisée à partir de renseignements socio-éducatifs recueillis par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) jusqu’au 9 octobre, met en évidence un profil qui ne correspond pas nécessairement à celui des jeunes habituellement suivis par ce service.

Les mineurs étudiés sont essentiellement des garçons, âgés de 16 ans en moyenne, majoritairement scolarisés et, pour la plupart, sans antécédent judiciaire. Ces résultats, présentés dans l’étude flash publiée par le ministère de la Justice, invitent à distinguer les parcours des jeunes concernés des représentations générales sur la délinquance des mineurs.

Que mesure réellement l’étude de la protection judiciaire de la jeunesse ?

La PJJ a exploité les recueils de renseignements socio-éducatifs, ou RRSE, réalisés dans le cadre des procédures de défèrement liées au mouvement lycéen. Ces recueils rassemblent des informations utiles pour apprécier la situation personnelle, familiale et scolaire d’un mineur lorsque la justice doit décider des suites à donner à une procédure.

Le corpus porte sur les situations de 1 504 mineurs déférés sur l’ensemble du territoire français, telles qu’elles apparaissaient dans ces documents jusqu’au 9 octobre 2026 inclus. Il ne s’agit donc ni d’un recensement de tous les lycéens mobilisés, ni d’une mesure du nombre total d’arrestations ou de condamnations intervenues pendant les manifestations.

Être déféré ne signifie pas être condamné. Le défèrement correspond à la présentation d’une personne à l’autorité judiciaire après une mesure de garde à vue ou une procédure similaire ; la suite de l’affaire dépend de décisions judiciaires distinctes. Confondre cette étape de procédure avec un constat définitif de culpabilité conduirait à surestimer la portée des données.

Des jeunes souvent scolarisés, aux origines sociales diverses

Selon le ministère, l’âge moyen des mineurs concernés est de 16 ans et la grande majorité est scolarisée. La plupart n’a aucun antécédent judiciaire. L’étude considère que leurs caractéristiques se rapprochent davantage de celles de la population générale que de celles des jeunes habituellement pris en charge par la PJJ.

Les situations sociales décrites sont variées. Les auteurs relèvent une légère surreprésentation des milieux populaires et une surreprésentation plus nette des filières professionnelles. Ces termes expriment des différences de composition dans le groupe étudié ; ils ne permettent pas d’affirmer qu’une origine sociale ou une orientation scolaire expliquerait, à elle seule, l’implication d’un jeune dans des faits poursuivis.

Il faut également tenir compte du périmètre particulier des observations. Seuls les jeunes ayant fait l’objet d’un défèrement et d’un recueil exploité sont inclus. Il serait méthodologiquement incorrect d’en déduire le profil de l’ensemble des participants au mouvement lycéen, y compris ceux qui ont manifesté sans incident ni contact avec la justice.

Quels types de faits ont motivé les procédures ?

Les faits rapportés par la PJJ sont généralement de nature délictuelle. Le ministère cite notamment des violences contre des personnes dépositaires de l’autorité publique, des dégradations ou des situations impliquant le port d’objets considérés comme des armes par destination, tels que des projectiles. Cette énumération décrit les catégories rencontrées dans le corpus ; elle ne préjuge ni de leur répartition exacte ni de l’issue individuelle des procédures.

La publication apporte ainsi un élément nouveau au débat sur les conséquences judiciaires du mouvement lycéen. Elle documente les profils des mineurs effectivement présentés à la justice, sans établir la responsabilité de tous les jeunes mobilisés ni apporter une explication causale aux débordements.

Pour les familles, les enseignants et les professionnels de l’accompagnement, son intérêt réside surtout dans cette distinction entre situation scolaire, contexte social et réponse pénale. Les décisions concernant les mineurs doivent rester appréciées au cas par cas, selon les faits et leur situation personnelle, plutôt qu’à partir d’un portrait collectif simplifié.