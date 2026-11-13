Une prime de 400 euros ne désamorce pas la grève à la SNCF

Les trois organisations ont lancé leur appel commun vendredi 13 novembre, rapporte Le Parisien avec l’AFP. Elles invitent les salariés de la SNCF à rejoindre la mobilisation nationale contre l’austérité. Au cœur de leurs demandes figurent les salaires, mais aussi l’emploi et la préservation des droits des cheminots.

Une prime de partage de la valeur de 400 euros avait pourtant été annoncée lors de la réunion salariale du 3 novembre, selon le compte rendu de la CFDT Cheminots. Son versement est prévu début décembre. Le syndicat indique également une revalorisation de 5 % des indemnités kilométriques et de 2 % des indemnités de dimanche, de fête et de nuit à compter du 1er novembre.

Les syndicats demandent une hausse durable des rémunérations

Ces mesures ne répondent pas à la demande d’augmentation générale immédiate portée par la CFDT. Dans son compte rendu, la fédération situe la prochaine réunion de négociation salariale pour 2027 au mois de janvier. Une prime ponctuelle et des indemnités liées à certaines situations de travail ne constituent pas la hausse générale réclamée pour tous les salariés.

La CGT-Cheminots avait déjà annoncé le 10 novembre sa volonté d’obtenir un appel commun pour le 17. Elle revendique aussi, à l’échelle de la branche ferroviaire, une grille salariale unique, une progression automatique, une majoration pour ancienneté et un treizième mois. Ces demandes portent donc sur les règles de rémunération dans la durée, au-delà du versement annoncé pour décembre.

L’appel du 13 novembre prolonge la mobilisation du 5 novembre. Les trois fédérations jugent insuffisantes les réponses de la direction comme celles du gouvernement après la conférence sociale du 9 novembre. Leur communiqué commun demande également une politique de l’emploi permettant d’assurer la qualité et la sécurité du service ferroviaire, ainsi que le maintien de l’unité sociale du groupe.