Réversion 2027 : ces veufs et veuves pourraient enfin avoir droit à une pension

Certaines personnes écartées de la réversion en 2026 parce que leurs ressources étaient légèrement trop élevées pourraient franchir le seuil en 2027. Avant de déposer une demande, il faut pourtant examiner les pensions, la vie de couple et les ressources réellement retenues par l’Assurance retraite.

Une personne veuve qui gagne un peu plus de 25 001,60 euros bruts par an n’a pas nécessairement droit à une pension de réversion du régime général en 2026. Mais ce seuil pourrait être porté à 26 020,80 euros en 2027 si la hausse anticipée du Smic annoncée en novembre est confirmée pour le 1er janvier prochain. Pour un ménage, le plafond annuel pourrait passer de 40 002,56 à 41 633,28 euros.

Ces montants restent des estimations. Ils sont déduits de la règle légale des 2 080 heures de Smic pour une personne seule et de la revalorisation de 1,6 % annoncée par le gouvernement , qui porterait le Smic horaire brut à 12,51 euros. Ils pourraient ouvrir des droits nouveaux, sans provoquer automatiquement une hausse chez les bénéficiaires actuels.

Être sous le plafond ne suffit pas

La première vérification est le lien matrimonial. L’Assurance retraite, selon les conditions détaillées par Service-Public , réserve la réversion de base aux personnes qui ont été mariées avec le défunt, même lorsqu’un divorce est intervenu. Une union libre ou un Pacs n’ouvre pas ce droit dans ce régime. Il faut également avoir au moins 55 ans. Le conjoint survivant peut s’être remis en couple, mais les ressources du nouveau foyer seront alors prises en compte.

Autre difficulté : la caisse ne regarde pas seulement la retraite personnelle. Les revenus d’activité, certains revenus de remplacement et des ressources patrimoniales peuvent intervenir, tandis que les biens reçus du défunt et plusieurs avantages de réversion complémentaires sont exclus. Pour une personne de 55 ans ou plus, les revenus d’activité bénéficient d’un abattement de 30 %. Les règles ne se confondent donc pas avec le simple revenu fiscal de référence d’un avis d’imposition.

Enfin, le plafond ne correspond pas au montant maximal de la pension. Si la retraite personnelle et la réversion théorique dépassent ensemble le plafond, la pension de réversion de base est réduite. Une éligibilité retrouvée peut donc se traduire par une somme modeste, surtout lorsque les ressources sont proches de la limite.

La demande peut être envoyée à plusieurs régimes en une seule fois

Le service public a rappelé le 23 octobre 2026 que la procédure de demande a été simplifiée . Le site Info Retraite permet de transmettre un dossier unique aux régimes susceptibles d’ouvrir un droit. Le demandeur se connecte avec FranceConnect, complète le formulaire, dépose ses justificatifs puis suit l’avancement du dossier. Une demande sur papier reste possible selon les modalités propres aux caisses.

Une personne précédemment refusée pour dépassement des ressources pourra donc réexaminer sa situation lorsque le barème 2027 sera officialisé. Elle devra toutefois solliciter les régimes concernés et ne pas supposer qu’un changement de seuil déclenche automatiquement un versement. Les dates de dépôt et de prise d’effet du droit peuvent avoir des conséquences financières.

Les caisses appliquent aussi des règles différentes. La réversion de base de l’Assurance retraite est soumise à condition de ressources, alors que la réversion Agirc-Arrco ne l’est pas et prévoit notamment une condition de non-remariage. Vérifier les droits à chaque régime évite de renoncer à une prestation pour laquelle le plafond de la CNAV n’est pas pertinent.

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