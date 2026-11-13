Présidentielle 2027 : les électorats derrière les intentions de vote

Marine Le Pen est créditée de 34 %, Jean-Luc Mélenchon de 16 à 17 % et David Lisnard de 10 à 12 % dans la quatrième vague du sondage Présitrack, publiée par OpinionWay le 13 novembre 2026. Au-delà de ces scores éventuels de la Présidentielle 2027, les profils de leurs électeurs font apparaître des différences d’âge, de territoire et de profession.

Marine Le Pen à 34 % dans tous les scénarios de la Présidentielle testés

La candidate du Rassemblement national conserve 34 % des intentions de vote dans tous les scénarios testés. Son électorat réunit notamment des habitants des territoires périurbains et ruraux issus des classes populaires, des artisans, des commerçants et des retraités modestes. Les études de l’Insee font état d’une progression du vote RN dans les zones où le chômage dépasse 10 % et où l’accès aux services publics s’est dégradé. Le pouvoir d’achat et les inquiétudes sécuritaires comptent parmi les thèmes qui rassemblent ces électeurs.

La sociologie électorale distingue, au sein des 34 %, un « noyau dur » de 25 % d’électeurs constants et 9 % d’électeurs plus volatils, sensibles au discours protectionniste face à la mondialisation économique. Les transferts vers d’autres candidatures restent marginaux et la fidélité de cet électorat apparaît accrue par rapport aux scrutins précédents. Ce score traduit aussi une cristallisation de mécontentements multiples, plutôt qu’une adhésion idéologique uniforme.

David Lisnard gagne du terrain dans l’électorat centriste

Crédité de 10 à 12 %, David Lisnard attire une partie des électeurs déçus par l’offre centriste actuelle, notamment des cadres supérieurs, des professions libérales et des entrepreneurs des zones urbaines prospères. Ces électeurs privilégient une ligne gestionnaire pragmatique, la proximité territoriale et un bilan concret. Le maire de Cannes, âgé de 52 ans, oppose dans son discours l’efficacité locale à la bureaucratie parisienne. Selon Midi Libre, « la dynamique du maire de Cannes est incontestable. Le chef du parti Nouvelle Énergie fait une entrée fracassante dans ce baromètre électoral ».

Gabriel Attal obtient 4 % lorsqu’Édouard Philippe figure parmi les candidats testés, contre 10 % sans cette concurrence directe. La fragmentation du bloc central est également relevée par les observateurs politiques.

Mélenchon progresse, Glucksmann recule

Jean-Luc Mélenchon est le seul candidat en progression dans ce baromètre de la Présidentielle et occupe la deuxième place, avec 16 à 17 % des intentions de vote. Son électorat comprend des jeunes, des habitants des métropoles, des employés et ouvriers du secteur tertiaire, des diplômés précaires et des fonctionnaires. Ses bastions se situent notamment en Seine-Saint-Denis, dans des quartiers populaires de Marseille et de Lyon ainsi que dans les centres-villes universitaires.

La critique du néolibéralisme économique, la défense des services publics et la transition écologique figurent parmi les ressorts de son soutien. Les propositions de La France insoumise — SMIC à 1 600 euros nets, retraite à 60 ans et réindustrialisation écologique — trouvent un écho particulier dans les territoires touchés par la désindustrialisation. Selon les analyses de flux électoraux, les 18-34 ans représentent 40 % de l’électorat mélenchoniste. Pour cette génération confrontée aux CDD, à l’inflation immobilière et à l’urgence climatique, le candidat insoumis apparaît comme un porte-voix de ses frustrations ; son discours sur la propriété inaccessible et la précarité structurelle résonne auprès des jeunes urbains diplômés mais économiquement fragilisés.

Raphaël Glucksmann perd trois points dans tous les scénarios de la Présidentielle 2027 et recueille désormais 11 à 13 %. Le candidat de Place Publique subit la concurrence de Mélenchon à gauche et celle de Lisnard auprès des électeurs de centre-gauche. Son positionnement européiste et social-démocrate peine à mobiliser au-delà des classes moyennes supérieures urbaines.

Ce que mesure le baromètre Présitrack

OpinionWay interroge un échantillon représentatif de 2 000 personnes inscrites sur les listes électorales. La méthode des quotas prend en compte le sexe, l’âge, la profession et la région ; plusieurs scénarios de candidatures sont testés pour mesurer les transferts de voix potentiels. OpinionWay et Midi Libre rappellent qu’« un sondage, comme toute enquête d’opinion, est une photographie du moment sans valeur prédictive ».

Les indécis représentent 15 à 20 % des personnes sondées et leurs voix sont susceptibles de basculer. La précision des résultats peut aussi être affectée par des biais déclaratifs, notamment une sous-déclaration du vote RN ou une surestimation des candidats consensuels. D’ici au premier tour de 2027, l’actualité, les campagnes, les débats télévisés, les stratégies d’alliance et des événements imprévus peuvent encore modifier les intentions de vote.